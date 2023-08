Coinbase supera problemas com a SEC e ações sobem mais que o bitcoin em 3 meses

A Coinbase, maior corretora de criptomoedas dos Estados Unidos, realizou uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) bem-sucedida em abril de 2021. Desde então, as ações da empresa dispararam, levando muitos a se perguntarem o que está causando a alta. Nos últimos três meses, a ação conseguiu inclusive superar o desempenho do bitcoin.

É difícil falar sobre o recente rali da Coinbase sem considerar o contexto mais amplo do mercado de criptomoedas. A crescente adoção das moedas digitais sido constantemente nos últimos anos, com até mesmo algumas grandes empresas, incluindo Tesla e Square, adicionando bitcoin a seus balanços.

E o recente rali das ações da Coinbase deixou investidores e entusiastas de criptomoedas admirados. À medida que o mercado de criptomoedas continua a crescer, a empresa emergiu como um grande player na facilitação de transações com criptomoedas. A exchange oferece uma ampla gama de serviços, incluindo serviços de carteira, negociação de criptomoedas e processamento de pagamentos.

Considerando os últimos três meses, as ações da corretora de criptomoeda valorizaram 77,27%, contra um ganho acumulado de 5,35% do bitcoin. E os ganhos ocorreram mesmo após a abertura de um processo por parte da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, a SEC, contra a empresa, que é acusada de ter realizado ofertas ilegais de valores mobiliários.

Por trás da alta nas ações da Coinbase

Um dos principais pontos fortes da Coinbase é seu modelo de receita, que depende principalmente das taxas de transação. A corretora cobra uma taxa que varia de 0,5% a 3,99% por transação, dependendo do método de pagamento usado. Em 2020, a empresa gerou receita de US$ 1,28 bilhão, com lucro líquido de US$ 322 milhões. Embora a Coinbase enfrente forte concorrência de outras plataformas de criptomoedas, como Binance, Kraken e Gemini, ela cresceu para se tornar uma das maiores do mundo.

A listagem da Coinbase na Nasdaq deu legitimidade às moedas digitais e a todo o mercado de criptomoedas, já que ela se tornou a primeira grande exchange a abrir o capital. A volatilidade do mercado também desempenha um grande papel na receita da Coinbase, já que ela mercado tende a levar a um número mais significativo de transações na plataforma, traduzindo-se em mais receita.

O desempenho financeiro da Coinbase resulta em altas taxas de crescimento de receita, forte liquidez e margens de lucro favoráveis. A empresa também tem parcerias estratégicas com gigantes do mercado, como a Visa, o que lhe permitiu expandir sua base de usuários e integrar novos produtos inovadores.

O lucro da Coinbase em 2023 ainda não foi divulgado, mas é esperado que seja menor do que em 2022. Isso ocorre porque o mercado de criptomoedas tem sido volátil em 2023, e o volume de negociação na Coinbase diminuiu.

Mas a empresa divulgou seus resultados financeiros do quarto trimestre de 2022 em fevereiro de 2023. Ela registrou um lucro líquido de US$ 430 milhões no quarto trimestre, o que representa uma queda de 27% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita da Coinbase também caiu 27%, para US$ 2,5 bilhões no quarto trimestre.

A queda no lucro e na receita da Coinbase foi causada por uma série de fatores, incluindo a queda nos preços das criptomoedas, o aumento da concorrência e o aumento das regulamentações. Apesar desses desafios, a Coinbase ainda é a maior corretora de criptomoedas dos Estados Unidos, e por isso especialistas avaliam que é provável que ela continue a ser lucrativa nos próximos anos.

