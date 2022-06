Bitcoin falha em se manter acima de US$ 32 mil; AXS e ADA recuam

Apesar de terem ensaiado uma recuperação no dia anterior, as principais criptomoedas amanhecem no vermelho nesta quarta-feira, 1. Seu volume de negociação despencou de US$102 para US$ 92,1 bilhões, enquanto o valor de mercado caiu 1,1%, de acordo com dados do CoinGecko.

O bitcoin, a maior criptomoeda do mundo, até chegou a ensaiar uma continuidade do movimento de alta que apresentou na última terça-feira, 31. Durante a madrugada, o preço do bitcoin chegou a atingir os US$ 32.189, de acordo com dados do CoinMarketCap. No entanto, a principal criptomoeda recuou para US$ 31.761, mesmo apresentando alta de 0,4% nas últimas 24 horas.

Ainda que continue acima dos US$ 30 mil, faixa de preço apontada por especialistas como essencial para impulsionar novos movimentos de alta do bitcoin, outros dados de análise técnica sinalizam um cenário de queda para a criptomoeda no curto prazo.

O analista técnico do BTG Pactual, Lucas Costa, apresentou uma visão defensiva e pediu cautela aos investidores no momento, já que as perspectivas do bitcoin continuam de queda no curto prazo.

Enquanto isso, o mercado aparenta querer deixar o pessimismo de lado. Isso porque o Índice de Medo e Ganância, que mede o sentimento do mercado cripto, sobe cada vez mais nos últimos dias. Atualmente em 17 pontos, que ainda significam “medo extremo”, o índice apresenta um número bem maior do que o seu recorde de negatividade em 8 pontos nas últimas semanas.

O Índice de Medo e Ganância funciona da seguinte forma: quanto menor o número, maior o medo, e quanto maior o número, maior a ganância de investidores. Essa informação pode nos ajudar a entender melhor as tendências do mercado e como direcionar investimentos. Em 2022, o índice nunca havia atingido um número tão baixo quanto 8.

O ether, a criptomoeda nativa da rede Ethereum e segunda maior em valor de mercado, apresenta queda de 0,5% nas últimas 24 horas, cotado a US$ 1.955 no momento, de acordo com o CoinGecko.

Gerando algumas das maiores perdas aos investidores estão duas criptomoedas que estiveram entre as mais lucrativas da última terça-feira:

Axie Infinity (AXS): - 5,57%

Cardano (ADA): - 4,16%

Depois de terem disparado mais de 20% no dia anterior, as criptomoedas do jogo play-to-earn Axie Infinity e da rede Cardano voltam a apresentar quedas, ainda que menos significativas que seus ganhos.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok