Bitcoin e ether têm menos volatilidade que preço do petróleo em 2023, mostra estudo

Os preços do bitcoin e do ether apresentaram uma volatilidade nos últimos 90 dias significativamente inferior que a observada em anos anteriores. Os ativos seguem operando com lateralidade e dificuldade de superar as resistências de US$ 30 mil e US$ 2 mil, respectivamente. Com isso, os ativos estão com uma volatilidade inferior que a do preço do barril de petróleo.

De acordo com dados compartilhados pela empresa de análise Kaiko, a volatilidade dos dias ativos nos últimos 90 dias atingiu 35% e 37%, respectivamente, tornando-o menos volátil que o petróleo, que apresentou uma volatilidade de 41% no mesmo período. A última vez em que as duas criptomoedas tiveram esse comportamento foi em 2016.

Comparado ao mesmo período de 2022, a volatilidade caiu pela metade. Embora agosto seja considerado um mês de alta para o ecossistema de criptomoedas, a flutuação de preços tem envolvido principalmente quedas. Além da volatilidade de 90 dias no mercado ter chegado ao nível mais baixo em sete anos, a volatilidade diária do bitcoin também está na mínima de cinco anos.

Compartamento do bitcoin

O analista técnico de bitcoin Cryptocon compartilhou nas redes sociais observações sobre o declínio da volatilidade no preço do bitcoin. Na visão dele, o ativo está passando por um ciclo de baixa volatilidade semelhante ao de 2020, antes de ter entrado em um forte ciclo de valorização. À época, a criptomoeda passou alguns meses em um quadro de lateralidade.

O analista observou que, apesar da queda de mais de 50% do bitcoin logo no início de 2020 devido à pandemia de Covid-19, o ativo se recuperou no mês seguinte. No entanto, quando o preço do bitcoin se aproximou da marca de US$ 10.000, esse impulso desapareceu, registrando novamente uma volatilidade muito baixa.

Após três meses de baixa volatilidade, o preço do bitcoin "estourou" e criou novas máximas antes de encontrar resistência novamente e retomar um quadro de lateralidade. O analista concluiu que o preço do sitcoin salta das mínimas após um período de baixa volatilidade para formar uma primeira alta, seguida por outra segunda alta, enquanto uma terceira é feita contra a resistência principal.

Até o momento, o bitcoin acumula uma valorização de mais de 70% em 2023. Já o ether tem um ganho acumulado menor, acima de 50%. Em junho, o bitcoin chegou a atingir o seu maior preço no ano, superando a casa dos US$ 31 mil. Atualmente, porém, ele enfrenta dificuldade para voltar a esse patamar.

