Bitcoin esboça reação, mas ainda se mantém abaixo de US$ 30 mil

O mercado de criptomoedas inicia esta quarta-feira, 25, com poucas movimentações. O preço das 20 principais criptomoedas demonstra pouca variação, embora elas tenham sido o assunto de muita discussão no Fórum Econômico Mundial, que ocorre esta semana.

O cenário de incerteza global e queda dos mercados tradicionais, especialistas se dividem sobre as perspectivas para as criptomoedas. Enquanto Ray Dalio, o lendário investidor de Wall Street, afirmou à CNBC que elas são “ótimas” e se demonstrou otimista quanto à possibilidade do bitcoin se tornar uma reserva de valor, outros não foram tão positivos.

Scott Minerd, CIO da gestora Guggenheim, acredita que o bitcoin pode despencar até US$ 8 mil, o que significaria uma queda de mais de 70% em relação ao preço atual, de US$ 29.635, segundo o CoinGecko.

"Quando você cai abaixo de US$ 30 mil consistentemente, US$ 8 mil é o suporte definitivo, então acho que ainda existe muito espaço para queda, especialmente com o Fed agindo de forma restritiva", afirmou na segunda-feira, 23, também à CNBC.

Outros especialistas também apontaram a importância da faixa dos US$ 30 mil para novos movimentos de alta do bitcoin. Um deles foi Lucas Costa, analista técnico do BTG Pactual e pós-graduado em tecnologia blockchain.

Apesar disso, a maior criptomoeda do mundo inicia a quarta-feira, 25, com uma alta modesta de 1,5% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinGecko.

O ether, a criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado a US$ 1.969, e apresenta alta de 0,6%, ainda apresentando movimentos extremamente similares ao bitcoin.

Entre as criptomoedas que estão no verde nesta quarta-feira, 25, se destacam UST e Ethereum Classic, com altas de 22,37% e 10,22%, respectivamente, de acordo com dados do CoinMarketCap. Além de liderar os ganhos das últimas 24 horas, elas chamam a atenção de investidores em meio à aprovação da bifurcação da rede Terra, que colapsou nas últimas semanas.

A UST era uma das criptomoedas que protagonizava a rede, junto com a LUNA, que caiu mais de 99,9%. Apesar de sua participação ter sido descartada no “recomeço” da rede a partir da bifurcação, investidores com maior apetite ao risco aparentam ter se sentido atraídos pela UST, que é cotada a US$ 0,08045 no momento.

Já a Ethereum Classic é uma antiga conhecida de investidores. A criptomoeda surgiu em 2016, quando uma bifurcação foi necessária na rede Ethereum após um ataque hacker. Desta forma, os investidores puderam escolher se migrariam para a Ethereum ou permaneceriam no que ficou conhecido como Ethereum Classic.

