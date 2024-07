Bitcoin encerra semana com recuperação, mas riscos com pressão de venda continuam

O bitcoin opera nesta sexta-feira, 12, com lateralidade, mas caminha para encerrar a semana com uma leve recuperação em relação às fortes quedas do início de julho, cotado a US$ 57.852. Dados da plataforma CoinGecko apontam que a criptomoeda acumula valorização de 3,9% nos últimos sete dias.

Na visão de especialistas, a alta no acumulado da semana reflete a manutenção de fluxos de investimento nos ETFs de bitcoin e a possível proximidade do fim das vendas da criptomoeda pelo governo da Alemanha, que já se desfez de quase todas as unidades do ativo que possuía.

Ao mesmo tempo, o mercado voltou a projetar mais de um corte nas taxas de juros dos Estados Unidos, em um cenário mais favorável para ativos de risco, incluindo criptomoedas. Mesmo assim, as pressões de venda em torno do ativo ainda não acabaram, com o mercado atento a possíveis vendas por clientes da corretora falida Mt. Gox.

Beto Fernandes, analista da Foxbit, o desempenho do bitcoin e de outras criptomoedas no terceiro trimestre deste ano"vai girar em torno da inflação e eleições norte-americanas, assim como uma possível exaustão dos investidores sobre as ações tradicionais, que já se mostram bem esticadas".

“O fato é que há muita macroeconomia pressionando todos os setores do mercado. Essa incerteza limita as ações que os investidores de varejo ou institucionais possam estar pensando em fazer. O processo eleitoral, por exemplo, por si só já é um evento bastante duvidoso. Se adicionarmos os recentes pedidos de desistência a Joe Biden, e o julgamento de Donald Trump, temos uma dose ainda maior de incerteza”, comenta.

Ele avalia que cortes nos juros dificilmente ocorrerão em julho, mas que é possível esperar uma redução na taxa em setembro, o que "tende a ser um gatilho extremamente positivo para as criptomoedas".

Há, ainda, a expectativa sobre o lançamento dos ETFs de ether nos Estados Unidos, previsto para ocorrer ainda neste mês. "Embora não seja possível a gente medir se o interesse por esses fundos será o mesmo que vimos no bitcoin, a perspectiva é de um bom volume de compra, pois o produto corresponde também a uma demanda institucional”, explica Fernandes.

"Diante de todos esses eventos, as criptomoedas podem ainda sofrer com a falta de um impulso de alta mais claro nos próximos meses até que essas e outras situações comecem a ser definidas", pontua.