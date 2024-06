Com lançamento de ETFs previsto para julho, ether ainda pode disparar de preço?

A recente aprovação dos primeiros fundos negociados em bolsa (ETFs) de ether à vista pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) pegou a todos de surpresa. A falta de aprovação em um formulário chamado de S-1, no entanto, fez com que o produto ainda não esteja disponível para negociação. Com previsão para o início de julho, quando isso acontecer, o ether ainda pode disparar?

No momento, o ether é cotado a US$ 3.533, com queda de 0,2% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, no entanto, a segunda maior criptomoeda do mundo acumula alta de 14%.

“O ether vem com uma performance parecida com o bitcoin nos últimos dias. Quando tivemos a aprovação dos ETFs deu um boom mais forte e o mercado deu uma animada. Mas agora, ainda há a expectativa de que vamos ter esse produto disponível para negociação no começo de julho e em contrapartida temos uma pressão vendedora muito forte que pode vir de possíveis saídas do ETHE, da Grayscale”, disse Lucas Josa, especialista de criptoativos do BTG Pactual durante o programa Morning Call Crypto, disponível na íntegra no Youtube.

De acordo com especialistas da Bloomberg, os ETFs de ether devem estar disponíveis para negociação em 2 de julho. Investidores e especialistas se dividem entre expectativas otimistas e pessimistas, já que muitos preveem a pressão vendedora por parte dos investidores do ETHE da Grayscale, que deve ser convertido em ETF e possui taxas pouco competitivas.

Ether vai subir ou cair?

“O cenário de curto prazo tem uma expectativa de que quando esses ETFs estejam disponíveis para negociação tenha um aumento no preço muito grande para o ether, porque ainda é um ponto de interrogação, não é algo garantido como era com os ETFs de bitcoin. Ainda existe um certo receio do mercado. O bitcoin andou muito bem pré-aprovação de ETF, o ether ainda não fez esse movimento porque foi uma surpresa”, disse Gabriel Bearlz, head da Mercurius Asset e convidado da edição do Morning Call Crypto desta quinta-feira, 20.

“Eu acredito que no médio prazo é um cenário bem incerto de demanda de capital nesses produtos, principalmente no lado institucional. O bitcoin é muito óbvio, é a criptomoeda mais conhecida, tem pouco risco sistêmico porque ela possui o maior tempo de vida e pouquíssimas atualizações, é fácil de vender como o ‘ouro digital’ para o institucional”, acrescentou.

“Já o ether é descorrelacionado de tudo e a gente não sabe para onde vai a economia norte-americana. O que é um ether? É uma plataforma de tokenização? É uma Apple? É um sistema operacional? É um blockchain de contratos inteligentes? Como que você explica o ether para o institucional? Então a gente pode ter um cenário de demanda institucional menor do que vimos com o bitcoin. Temos que lembrar que o ether tem um terço do valor de mercado do bitcoin, então se a gente não tiver um terço da demanda que o ETF de bitcoin teve, o ether tende a ter uma performance pior que a do bitcoin”, disse.

“Eu consigo ver o ETF como um catalisador, mas acredito que foi um catalisador de curto prazo, fez o bitcoin ultrapassar a máxima histórica no curto prazo. Já para o ether eu não vejo isso acontecendo. Acho muito difícil o ether ultrapassar US$ 4 mil apenas com a aprovação do ETF. Acho que a gente precisa de um ambiente e um ecossistema em torno disso, se não, não vamos ter fluxos de entrada suficientes para combater a pressão vendedora do ETHE da Grayscale”, concluiu o especialista.

