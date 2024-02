Mais de US$ 1 trilhão: bitcoin supera valor de mercado da B3, a bolsa brasileira

Recentemente, o valor de mercado do bitcoin atingiu a faixa de US$ 1 trilhão após uma alta recorde e eventos importantes, como a aprovação dos primeiros ETFs de bitcoin à vista nos EUA e a espera pelo halving, que corta a emissão da criptomoeda pela metade. No momento, o valor de mercado do bitcoin já é maior que o da B3, a bolsa de valores brasileira.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 51.986, com valor de mercado em US$ 1,02 trilhão. O valor também é superior à capitalização de grandes empresas como Tesla, Visa e a Berkshire Hathaway, do famoso investidor e crítico do bitcoin Warren Buffet.

De acordo com especialistas, o bitcoin tem ganhado cada vez mais espaço no mercado como um ativo de investimento. A aprovação de ETFs de gigantes como a BlackRock nos Estados Unidos representa um marco importante para o setor e no Brasil, grandes bancos como BTG Pactual e Itaú já oferecem bitcoin para seus clientes.

“O bitcoin e outros criptoativos têm ganhado espaço cada vez maior no portfólio dos investidores. A aprovação dos ETFs de bitcoin à vista nos EUA é um marco importante para o ecossistema, uma vez que marca a fusão das finanças tradicionais com os criptoativos. Existe um fator técnico importante aqui: o próprio fluxo de compra dos ETFs pode aumentar o impacto de alguns movimentos de preço, uma vez que os fundos precisam aumentar suas posições para acompanhar o mercado como um todo”, disse Lucas Costa, analista técnico do BTG Pactual.

“A expectativa pelo halving nos próximos 60 dias também pode ser um fator de impulso para o valor de mercado das criptos, apesar de que devemos ter cuidado com o efeito de ‘compre o boato, venda o fato’. É importante mencionar que, nos últimos dois anos, o bitcoin está inserido dentro de um contexto maior de mercado, sendo importante acompanhar sua relação com os movimentos do dólar global e o rendimento das dos títulos de tesouro de 10 anos dos EUA”, acrescentou o especialista em entrevista à EXAME.