Bitcoin despenca para US$ 56 mil: o que está acontecendo com a maior criptomoeda do mundo?

Um ativo volátil, o bitcoin passou por altos e baixos no último mês de agosto. Depois de despencar na queda generalizada causada pelo fim do “carry trade” japonês, a maior criptomoeda do mundo se recuperou, passou por um período de lateralidade e agora volta a cair.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 56.207, com queda de 3,5% nas últimas 24 horas de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, a moeda acumula queda de 7,4%.

Por que o bitcoin despencou?

Desde a última semana, os ETFs de bitcoin à vista nos EUA vêm apresentando fluxos de saída significativos, o que pode ser apontado como uma das razões para as quedas recentes.

Entre 27 e 30 de agosto, os ETFs de Bitcoin à vista registraram saídas líquidas de US$ 480 milhões, efetivamente apagando os US$ 455 milhões em entradas dos dois dias anteriores, segundo dados da Farside Investors.

Os investidores também podem estar preocupados com a possibilidade de uma venda massiva de bitcoin por parte de mineradores, cuja lucratividade está próxima de mínimas históricas. Atualmente, os mineradores de bitcoin detêm cerca de 1,8 milhão de unidades da criptomoeda.

Apesar disso, as expectativas são cada vez mais altas de que o banco central norte-americano irá reduzir a taxa de juros do país ainda este mês. Especialistas sinalizam que apesar da queda, há um acúmulo por parte de investidores de longo prazo.

"Nos dados on-chain tivemos o acúmulo de 8 mil BTC por parte dos investidores de longo prazo. Na Ethereum foram 46 mil ETH colocados em staking. Nos ETFs de bitcoin tivemos a saída de 287 milhões de dólares. Nos ETFs de ether foram 47 milhões de dólares de saída", destacou André Franco, especialista do MB Research do Mercado Bitcoin.

