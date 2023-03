Paraguai condena mineradores de bitcoin por roubo de energia

Um tribunal no Paraguai anunciou que realizou a primeira condenação de dois homens acusados de roubar mais de R$ 2,7 milhões em energia para a prática de mineração de bitcoin de forma ininterrupta. A sentença dos dois é de prisão por dois anos, mas ela ainda pode ser convertida para a "reinserção dos condenados".

Em um post no Facebook, o Ministério Público paraguaio explicou que Edgar Noel Saavedra e Rodrigo Suares teriam estabelecido uma conexão ilegal com uma linha de distribuição de energia de 23 mil volts ligada a um transformador com potência de 1 mil kwh.

A energia desviada passou, então, a ser usada para a "produção de moeda virtual 24 hora por dia, com consumo intensivo de bem energético e um prejuízo para a instituição governamental e um dano patrimonial de mais de 3,8 milhões de guaranis". Na conversão para o real, o prejuízo passa dos R$ 2,7 milhões.

A mineração do bitcoin é a forma de validar transações na rede blockchain do projeto e, ao mesmo tempo, destravar a liberação de novas unidades da criptomoeda para o mercado. O processo faz parte do mecanismo de consenso da rede, batizado de prova de trabalho (proof-of-work, em inglês).

Nele, os mineradores precisam solucionar problemas matemáticos complexos para concluir a validação. Quanto mais a rede é usada, mais difíceis esses problemas serão. Por causa disso, o poder computacional necessário para as máquinas serem usadas no processo tem crescido cada vez mais, o que também demanda mais consumo de energia.

Mineração de criptomoedas no Paraguai

A condenação foi a primeira do tipo no Paraguai, mas outras prisões já foram realizadas de outros mineradores que roubaram energia para realizar a atividade. Carlos Raúl Rojas foi preso por desviar uma linha de transmissão no país e usá-la para alimentar sua mineradora própria, levando inclusive a quedas de energia nas residências vizinhas.

Já na semana passada, a estatal de energia paraguaia informou que apreendeu 19 contêineres lotados de máquinas para realizar a mineração ilegal de bitcoin. Os equipamentos, segundo a estatal, consumiam o equivalente à demanda energética de uma pequena cidade, com perdas mensais de mais de R$ 895 mil.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender cripto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo cripto.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok