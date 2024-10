Bitcoin atinge recorde consecutivo contra o Real e “mostra como perdemos poder de compra", diz BTG

Em dólares, a última máxima histórica do bitcoin foi em março deste ano. No entanto, contra o Real, moeda brasileira, a maior criptomoeda do mundo tem renovado recordes consecutivos nos últimos tempos.

Nesta terça-feira, 29, o bitcoin atingiu uma nova máxima histórica contra o Real. No momento, a criptomoeda custa R$ 409.317, de acordo com dados do Google Finance. No último dia 21 de outubro, o bitcoin já havia atingido o recorde de R$ 396.766. Em julho deste ano, o recorde foi de R$ 377 mil.

Dois fatores podem colaborar para essa sequência de recordes do bitcoin contra o Real: a valorização da criptomoeda, que se aproxima de sua máxima histórica em dólares, e a desvalorização da moeda brasileira.

Desvalorização do Real e bitcoin como "ouro digital"

“A máxima histórica do bitcoin em Reais é um ponto mega importante. Isso mostra como o Real tem perdido o poder de compra nos últimos anos, em relação ao dólar e ao próprio bitcoin. Pensando na tese do bitcoin, isso é natural”, comentou Lucas Josa, especialista de criptoativos do BTG Pactual no Morning Call Crypto desta terça-feira, 29. O programa é transmitido às terças e quintas-feiras às 9h no YouTube.

A tese do bitcoin mencionada por Lucas no programa se refere à teoria defendida por muitos especialistas de que o bitcoin seria o “ouro digital” e poderia configurar uma opção de reserva de valor para investidores. Programada para ser escassa, a criptomoeda tem um suprimento máximo de 21 milhões de unidades, das quais mais de 19 milhões já foram mineradas.

