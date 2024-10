Bitcoin bate novo recorde em relação ao real após disparada de preço; entenda

Após uma forte alta na última semana, o bitcoin se aproxima a patamares de preço que poderiam firmar um novo recorde em relação ao dólar. Entretanto, no último domingo, 20, a criptomoeda já atingiu o seu maior valor da história em relação a outra moeda importante: o real.

O recorde em relação à moeda brasileira envolve uma dinâmica mais complexa. O preço da criptomoeda em reais leva em conta a força das duas moedas em relação ao real. Ou seja, caso um dos dois perca valor na conversão em dólares, a cotação dos dois ativos também acaba sendo afetada. E foi isso que ocorreu na semana passada.

Enquanto o bitcoin acumulou uma valorização de mais de 10% em relação ao dólar, o real teve uma queda de 1,46% no seu valor em relação ao dólar, além de acumular um período de desvalorização mais acentuada nos últimos meses. Por causa disso, a criptomoeda valorizou mais em relação à moeda brasileira que em relação à norte-americana.

O resultado foi que, no último domingo, a criptomoeda atingiu uma cotação de R$ 396.766, batendo o seu último recorde, quando ultrapassou a casa dos R$ 380 mil em julho deste ano. À época, o movimento chamou ainda mais atenção porque ocorreu em um período de lateralidade do ativo em relação ao dólar.

Bitcoin vai ter novo recorde?

Nesta segunda-feira, 21, o bitcoin opera em queda, em um movimento de correção de preços e realização de lucros já esperado por especialistas após a forte alta dos últimos dias. Mesmo assim, a expectativa é que o ativo pode atingir um novo recorde em relação ao dólar no curto prazo.

No momento, o recorde da criptomoeda é de US$ 73,8 mil. Durante o fim de semana, o ativo chegou a uma cotação de mais de US$ 69 mil.

Lucas Josa, analista da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, afirmou recentemente que "se os fluxos continuarem, temos boas chances do bitcoin romper um recorde", mas ainda será preciso monitorar desdobramentos no cenário macroeconômico global - em especial nos Estados Unidos - e nos conflitos do Oriente Médio".

Mesmo assim, o analista destaca que, no momento, "o cenário está colaborando" para um novo recorde de preço. "O cenário é de correções no curto prazo, que podem até ser mais agudas para limpar a alavancagem no mercado", ressalta Josa.