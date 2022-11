Binance e Apollo não irão participar de 'resgate' da Genesis Trading, à beira da falência

O colapso da FTX, então segunda maior corretora de criptomoedas do mundo, não deixou de respingar em outras empresas do setor. Uma delas é a Genesis Trading, que agora busca apoio financeiro de grandes players do setor – sem sucesso – para evitar a falência.

Segundo fontes da Bloomberg e The Wall Street Journal, Binance e Apollo Global Management já recuaram de uma possível participação em um plano de “resgate” da Genesis Trading.

A Genesis é uma importante plataforma de serviços financeiros com criptoativos, compondo o Digital Currency Group. Na última quarta-feira, 16, a empresa suspendeu suas operações de pagamento para credores e novas ofertas de crédito, citando um “volume anormal de retiradas” após a falência da FTX.

"A FTX criou uma turbulência de mercado sem precedentes, resultando em solicitações de retirada anormais que excederam nossa liquidez atual", afirmou a empresa. A Genesis tinha US$ 175 milhões sob custódia na FTX quando a empresa colapsou, e até agora este valor está bloqueado.

Segundo o CEO, o braço de empréstimos busca agora opções para aumentar sua liquidez. A Genesis Global Capital receberá US$ 140 milhões do Digital Currency Group.

No entanto, a Genesis ainda precisa de dinheiro, e parece não estar conseguindo apoio de nenhum grande player do mercado de criptomoedas. A Binance, maior corretora do mundo no setor, já rejeitou a possibilidade de investir na empresa devido a prováveis “conflitos de interesse” com o seu modelo de gestão.

A Apollo Global Management, empresa de private equity com mais de US$ 512 bilhões sob gestão, também teria recusado a possibilidade, segundo fontes da Bloomberg. A recusa de grandes empresas alimenta ainda mais o temor de que a Genesis possa vir a ser a próxima do mercado cripto a declarar falência.

"A Genesis anunciar falência daria continuidade a todo movimento de baixa que estamos vivendo por conta do efeito colateral da quebra da FTX, principalmente porque a Genesis é hoje um dos maiores formadores de mercado dentro de toda a indústria", comentou Lucas Josa, analista de ativos digitais do BTG Pactual.

No entanto, a empresa descarta a possibilidade de falência no momento, afirmando que pretende tentar outros meios de recuperação antes de precisar recorrer ao processo de falência.

“Não temos estratégias para declarar falência neste momento. Nosso objetivo é resolver a última condição por consenso, sem declarar falência. A Genesis continuará a ter conversas construtivas com seus credores”, afirmou a empresa.

