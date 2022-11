Com R$ 14 bilhões em empréstimos, gigante cripto Genesis congela pedidos de saque

A área de empréstimos da Genesis Global Trading, uma importante plataforma de serviços financeiros com criptoativos, suspendeu operações de pagamento para credores e novas ofertas de crédito nesta quarta-feira, 16, citando um volume "anormal de retiradas" após a falência da FTX.

A informação foi compartilhada com os clientes da empresas pelo CEO interino da empresa, Derar Islim. O último balanço trimestral da unidade de empréstimos da companhia, a Genesis Global Capital, apontou um total de US$ 2,8 bilhões (R$ 14,89 bilhões, na cotação atual) em empréstimos ativos.

De acordo com Islim, a unidade de empréstimos é capitalizada de forma independente da Genesis Global Capital, com as duas operações ocorrendo sem relação. Por isso, a área de custódia e negociação segue "totalmente operacional".

Segundo o CEO, o braço de empréstimos busca agora opções para aumentar sua liquidez. A Bloomberg informou na segunda-feira, 14, que a Genesis Global Capital receberá US$ 140 milhões da sua empresa controladora, a Digital Currency Group.

O objetivo do aporte é apoiar o balanço de pagamentos da empresa, que tinha cerca de US$ 175 milhões sob custódia na FTX que estão atualmente bloqueados. Quando o anúncio foi feito, a Genesis tinha afirmado que seu braço de empréstimos não tinha sido afetado pelo caso.

Em um post nesta quarta-feira, a empresa disse que reconhece "o quão desafiadora foi a semana passada devido ao impacto das notícias da FTX", e que está "totalmente focada em fazer tudo o que puder para atender nossos clientes e navegar neste difícil ambiente de mercado".

"Os negócios à vista e de derivativos e custódia da Genesis permanecem totalmente operacionais", diz a empresa. Já sobre a situação do braço de empréstimos, ela informou que "a FTX criou uma turbulência de mercado sem precedentes, resultando em solicitações de retirada anormais que excederam nossa liquidez atual".

A Genesis ressaltou que contratou conselheiros para explorar as possíveis opções para solucionar o caso, e que deve apresentar na próxima semana um plano para resolver os problemas com empréstimos.

Uma das afetadas pela decisão da Genesis é a corretora de criptoativos Gemini. Em um post no Twitter, a exchange informou que a suspensão de pagamentos para credores afeta apenas o programa Gemini Earn, em que os clientes podem emprestar suas criptomoedas e receber uma taxa de retorno mensalmente.

Com a suspensão, os clientes da Gemini que participam da iniciativa poderão enfrentar problemas para resgatar as criptomoedas emprestadas. A exchange disse que está "trabalhando com a equipe da Genesis para ajudar os clientes a resgatar seus fundos do programa Earn o mais rápido possível" e que foi "encorajada pelo compromisso da Genesis e do Digital Currency Group em fazer tudo ao seu alcance para cumprir suas obrigações com os clientes".

"Isso não afeta nenhum outro produto e serviço da Gemini. A Gemini é uma exchange e custodiante de reserva total. Todos os fundos do cliente depositados são mantidos 1:1 e estão disponíveis para retirada a qualquer momento", ressaltou a corretora de criptoativos.

