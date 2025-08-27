Bilionário Tim Draper defende bitcoin e diz que ouro é 'ativo pré-histórico'

O investidor bilionário Tim Draper afirmou na última segunda-feira, 25, que o ouro é um "ativo pré-histórico" e que o bitcoin se tornou a melhor forma de obter proteção contra os efeitos da inflação em diversos países. Conhecido por defender a criptomoeda, ele reforçou sua projeção de que o ativo atingirá US$ 250 mil nos próximos anos.

Em entrevista ao canal CNBC, Draper disse que os gastos descontrolados de diversos governos ao redor do mundo estão criando um cenário de inflação que tende a corroer os portfólios de investidores. Entretanto, ele acredita que a criptomoeda é capaz de proteger investidores dessas perdas.

"O bitcoin vai transformar completamente a economia", defendeu. O bilionário disse que "como investidor, uma proteção contra toda a má governança é comprar bitcoin. Então, acho que este é um ótimo momento para o bitcoin". Ele também reforçou sua projeção para o preço do ativo.

Bitcoin em US$ 250 mil?

Draper afirmou que a criptomoeda tende a chegar a um valor na casa dos US$ 250 mil, mais que o dobro do seu preço atual. "Nós já chegamos na metade desse caminho, o que é muito animador", comentou. E ele acredita que o uso do ativo para proteção de patrimônio deve impulsioná-lo.

"O bitcoin é uma proteção contra a má governança, contra a inflação gerada pelos gastos dos governos. O bitcoin é a alternativa que permite que você lide com as principais mudanças que estão acontecendo nas políticas governamentais ao longo do tempo", afirma.

Ele destacou que os gastos de diversos governos estão "simplesmente descontrolados", com crescimento acelerado e sem sinais de queda. Nesse cenário, ele disse que é importante que os investidores busquem ativos de proteção, e descartou o potencial do ouro.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir

"Sua única proteção contra esse tipo de gasto governamental é o bitcoin, a menos que você queira ter ouro, o que é como guardar conchas. [Investir no ouro] é como ter um pensamento pré-histórico sobre essas questões", disse Draper, indicando que enxerga o ativo como ultrapassado.

Conhecido por ser um defensor histórico da criptomoeda, Draper defendeu em maio deste ano que "todo mundo deveria ter um pouco de bitcoin". Além disso, ele também afirmou que pretende desenvolver e investir em uma série de projetos que envolvam criptomoedas e a tecnologia blockchain nos próximos anos.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok