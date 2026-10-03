Candidatos a governador em Alagoas; veja o número e os nomes

RESUMO ＋ A disputa pelo Governo de Alagoas nas eleições de 2026 tem quatro candidaturas confirmadas: JHC, Lenilda Luna, Márcio Jambo e Renan Filho. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro de 2026 e, caso nenhum candidato obtenha mais de 50% dos votos válidos, o segundo turno ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo de Alagoas nas eleições de 2026 tem quatro candidaturas confirmadas após o encerramento do prazo de registro da Justiça Eleitoral.

A corrida pelo Palácio República dos Palmares coloca em lados opostos nomes tradicionais e reacende rivalidades históricas na política estadual.

Conheça os candidatos ao governo de Alagoas nas eleições de 2026:

JHC (PSDB) - 45: Ex-prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, conhecido como JHC, consolidou sua força política na capital alagoana e agora busca o cargo de governador pelo PSDB, com Célia Rocha como candidata a vice;

Ex-prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, conhecido como JHC, consolidou sua força política na capital alagoana e agora busca o cargo de governador pelo PSDB, com Célia Rocha como candidata a vice; Lenilda Luna (UP) - 80: Aos 59 anos, a jornalista, pedagoga e radialista representa a Unidade Popular. Ela já disputou a Prefeitura de Maceió e tem forte ligação com os movimentos sociais;

Aos 59 anos, a jornalista, pedagoga e radialista representa a Unidade Popular. Ela já disputou a Prefeitura de Maceió e tem forte ligação com os movimentos sociais; Márcio Jambo (Democrata) - 35: Concorrendo pelo partido Democrata (número 35), Márcio Jambo é natural de Alagoas e disputa o cargo em chapa com a candidata a vice Jaudinete Pontes;

Concorrendo pelo partido Democrata (número 35), Márcio Jambo é natural de Alagoas e disputa o cargo em chapa com a candidata a vice Jaudinete Pontes; Renan Filho (MDB) - 15: ex-governador de Alagoas (2015 a 2022) e ex-ministro dos Transportes, Renan Filho retorna à disputa estadual embalado por uma aliança com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Quando vai ser a eleição para o governo de Alagoas?

A eleição em Alagoas seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.