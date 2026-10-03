Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Candidatos a governador em Alagoas; veja o número e os nomes

Confira quem são os candidatos a governador de Alagoas nas eleições de 2026. Conheça as principais propostas, entenda a disputa e veja quando será a votação

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 09h45.

Última atualização em 3 de outubro de 2026 às 10h00.

Priorizar nos meus resultados Google
RESUMO ＋

A disputa pelo Governo de Alagoas nas eleições de 2026 tem quatro candidaturas confirmadas: JHC, Lenilda Luna, Márcio Jambo e Renan Filho. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro de 2026 e, caso nenhum candidato obtenha mais de 50% dos votos válidos, o segundo turno ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo de Alagoas nas eleições de 2026 tem quatro candidaturas confirmadas após o encerramento do prazo de registro da Justiça Eleitoral.

A corrida pelo Palácio República dos Palmares coloca em lados opostos nomes tradicionais e reacende rivalidades históricas na política estadual.

 Conheça os candidatos ao governo de Alagoas nas eleições de 2026:

  • JHC (PSDB) - 45: Ex-prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, conhecido como JHC, consolidou sua força política na capital alagoana e agora busca o cargo de governador pelo PSDB, com Célia Rocha como candidata a vice;
  • Lenilda Luna (UP) - 80: Aos 59 anos, a jornalista, pedagoga e radialista representa a Unidade Popular. Ela já disputou a Prefeitura de Maceió e tem forte ligação com os movimentos sociais;
  • Márcio Jambo (Democrata) - 35: Concorrendo pelo partido Democrata (número 35), Márcio Jambo é natural de Alagoas e disputa o cargo em chapa com a candidata a vice Jaudinete Pontes;
  • Renan Filho (MDB) - 15: ex-governador de Alagoas (2015 a 2022) e ex-ministro dos Transportes, Renan Filho retorna à disputa estadual embalado por uma aliança com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Quando vai ser a eleição para o governo de Alagoas?

A eleição em Alagoas seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.

Perguntas frequentes

Como consultar os candidatos nas eleições de 2026? ＋

Os eleitores podem consultar as candidaturas registradas no DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A EXAME também disponibiliza uma página especial com os candidatos das eleições de 2026.

Quem são os candidatos ao governo de Alagoas em 2026? ＋

A disputa pelo Governo de Alagoas tem quatro candidaturas confirmadas: JHC, Lenilda Luna, Márcio Jambo e Renan Filho.

Qual é o número de JHC nas eleições de 2026? ＋

JHC é candidato pelo PSDB e concorre com o número 45.

Qual é o número de Lenilda Luna nas eleições de 2026? ＋

Lenilda Luna concorre ao Governo de Alagoas pela Unidade Popular, com o número 80.

Qual é o número de Márcio Jambo nas eleições de 2026? ＋

Márcio Jambo concorre ao Governo de Alagoas pelo Democrata, partido identificado no texto pelo número 35.

Qual é o número de Renan Filho nas eleições de 2026? ＋

Renan Filho é candidato pelo MDB e concorre com o número 15.

Quando será o primeiro turno da eleição para governador de Alagoas? ＋

O primeiro turno das eleições de 2026 está marcado para 4 de outubro de 2026, conforme o calendário eleitoral.

Quando será o segundo turno em Alagoas? ＋

Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta dos votos válidos no primeiro turno, haverá segundo turno em 25 de outubro de 2026. Para esse cálculo, votos brancos e nulos são desconsiderados.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026
Próximo

Mais de Brasil

Pode levar colinha e celular na hora de votar? O que é permitido

Seu voto pode ser anulado mesmo que candidato apareça na urna; veja como evitar

Eleições 2026: A empresa é obrigada a liberar o empregado para votar? Veja regra

Pesquisa para presidente PoderData/Aya: Lula tem 45% e Flávio Bolsonaro, 43%, dos votos válidos

Mais na Exame

Minhas Finanças

Carros a partir de R$ 2,5 mil e eletrônicos: Receita Federal abre novos leilões

Brasil

Pode levar colinha e celular na hora de votar? O que é permitido

Future of Money

Crédito digital no WhatsApp: a velocidade que atrai não pode abrir mão da segurança

Pop

Marcelo Verde e Dayse Paparoto: relembre uma das maiores rivalidades do 'MasterChef Profissionais'