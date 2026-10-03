Candidatos a governador em Alagoas; veja o número e os nomes

Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 09h45.
Última atualização em 3 de outubro de 2026 às 10h00.
A disputa pelo Governo de Alagoas nas eleições de 2026 tem quatro candidaturas confirmadas: JHC, Lenilda Luna, Márcio Jambo e Renan Filho. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro de 2026 e, caso nenhum candidato obtenha mais de 50% dos votos válidos, o segundo turno ocorrerá em 25 de outubro.
A disputa pelo Governo de Alagoas nas eleições de 2026 tem quatro candidaturas confirmadas após o encerramento do prazo de registro da Justiça Eleitoral.
A corrida pelo Palácio República dos Palmares coloca em lados opostos nomes tradicionais e reacende rivalidades históricas na política estadual.
Conheça os candidatos ao governo de Alagoas nas eleições de 2026:
A eleição em Alagoas seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.
Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.
Os eleitores podem consultar as candidaturas registradas no DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A EXAME também disponibiliza uma página especial com os candidatos das eleições de 2026.
A disputa pelo Governo de Alagoas tem quatro candidaturas confirmadas: JHC, Lenilda Luna, Márcio Jambo e Renan Filho.
JHC é candidato pelo PSDB e concorre com o número 45.
Lenilda Luna concorre ao Governo de Alagoas pela Unidade Popular, com o número 80.
Márcio Jambo concorre ao Governo de Alagoas pelo Democrata, partido identificado no texto pelo número 35.
Renan Filho é candidato pelo MDB e concorre com o número 15.
O primeiro turno das eleições de 2026 está marcado para 4 de outubro de 2026, conforme o calendário eleitoral.
Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta dos votos válidos no primeiro turno, haverá segundo turno em 25 de outubro de 2026. Para esse cálculo, votos brancos e nulos são desconsiderados.