Bilionário das criptomoedas diz que é mais rico do que aparece na Forbes

O fundador da Tron, Justin Sun, afirma que a Forbes e a Bloomberg descontam de 70% a 80% de suas participações em cripto ao calcular seu patrimônio. Ele considera essa diferença sua maior aposta.

Rastreadoras tradicionais o avaliam na faixa de alguns bilhões de dólares. Sun afirma que o valor descontado é justamente o que realmente importa.

Por que a Forbes e a Bloomberg descontam seu patrimônio?

A criptomoeda tron atualmente opera próxima de US$ 0,33, ocupando o oitavo lugar entre todas as moedas digitais em valor de mercado, com cerca de US$ 31,4 bilhões. Essa cotação determina grande parte de seu balanço patrimonial.

Rastreadoras de patrimônio tradicionais penalizam concentração e volatilidade. Assim, tratam a maior parte dos ativos digitais como incertos em vez de garantidos. A Forbes estima a fortuna de Sun em US$ 8,5 bilhões, colocando-o na 444ª posição global.

Sun reconhece essa lógica, mas discorda da conclusão. Ele define a fatia descontada como o espaço onde sua decisão faz diferença. Suas finanças voltaram à pauta durante o processo com a World Liberty.

“Quando a Bloomberg e a Forbes calculam meu patrimônio, elas descontam de 70% a 80% de meus ativos em cripto. Entendo a lógica: concentração, alta volatilidade e, pelos critérios deles, não é considerado ‘certo’. Essa é a metodologia deles, e nada tem a ver comigo”, escreveu Justin Sun, fundador da Tron, em uma publicação na X.

Esse impasse não é recente. Sun moveu uma ação contra a Bloomberg em 2025 para impedir a divulgação de seus ativos, alegando riscos à segurança pessoal.

As críticas sobre seus negócios aumentaram este ano. Ele foi questionado sobre as restrições ao HTX da Binance em agosto.

Ao mesmo tempo, sua exchange avançou para um acordo com a FCA, autoridade financeira do Reino Unido.

Sun recusa diversificar para fora da cripto

Há 14 anos, Justin Sun mantém a maior parte de seu patrimônio pessoal em cripto. Segundo ele, trata-se de uma escolha, não de descuido.

Consultores sugeriram repetidas vezes a migração para imóveis, ações ou caixa. Entretanto, ele considera essas alternativas inferiores.

“Se já detenho aquilo que acredito serem os melhores ativos, qual seria o sentido de trocá-los pelo que é apenas o segundo melhor?”, argumentou Sun em uma publicação distinta.

Ele mencionou Tesla em 2012, o início do Bitcoin, Nvidia em 2016 e chips de armazenamento em 2024. Em todos os casos, quem manteve, venceu. Seus ativos corporativos seguem crescendo. O tesouro de TRX da Tron superou 711 milhões de tokens em agosto.

Perguntas sobre seus gastos pessoais voltaram após uma disputa pública de US$ 50 milhões.

Sun afirma que apenas o tempo irá resolver o debate. Portanto, a próxima reprecificação de seu portfólio será, para ele, a resposta final.

*Matéria original escrita por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

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