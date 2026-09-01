Quanto do salário guardar ao final do mês? Para especialista, a pergunta certa é outra

Todo mês, a mesma cena. O salário entra, as contas saem e fica a pergunta: quanto deveria ter sobrado? A resposta, como quase tudo em finanças, depende.

Uma pessoa que ganha R$ 3 mil e outra que recebe R$ 20 mil podem guardar a mesma porcentagem da renda e estar em situações financeiras completamente diferentes. O custo de moradia, as dívidas, os gastos essenciais, a fase da vida e os objetivos mudam a conta.

Por isso, percentuais como 10%, 20% ou 30% podem servir como referência, mas não como regra. Antes de pensar em quanto deveria sobrar, é preciso saber quanto custa manter a própria vida. E, principalmente, o que se pretende fazer com o dinheiro que sobra.

“O melhor investimento depende do objetivo financeiro”, resume Marcelo Lancerotti, mestre em Economia e Desenvolvimento pela Unifesp. Para o especialista, o dinheiro que sobra no fim do mês não precisa necessariamente ir todo para o mesmo lugar. Uma parte pode estar sendo preparada para um imprevisto que ninguém sabe quando virá. Outra, para a aposentadoria daqui a décadas. Tudo depende das prioridades de cada um.

Reserva de emergência

A primeira parada costuma ser a reserva de emergência. Antes de pensar em fazer o dinheiro render mais, é preciso ter algum recurso disponível para quando a vida sair do roteiro. Uma despesa médica, uma geladeira que quebra ou um período sem renda não combinam com investimentos que podem oscilar ou exigir anos para maturar.

Essa reserva pode estar em diferentes produtos: uma conta remunerada, uma caixinha (cada vez mais popular e diversificada), um CDB com liquidez diária, um fundo de renda fixa de baixo risco ou títulos públicos voltados a esse horizonte. O nome importa menos do que três características: segurança, facilidade de resgate e compatibilidade com o prazo.

Depois de construída essa camada de proteção, a lógica muda. O dinheiro que não precisará ser usado tão cedo pode assumir objetivos mais distantes – ou até sem data definida.

Para um projeto de longo prazo, por exemplo, títulos indexados à inflação podem ajudar a preservar o poder de compra. Para a aposentadoria, existem produtos desenhados especificamente para transformar a acumulação em renda futura. Para a educação dos filhos, também há alternativas com prazo e fluxo de pagamentos próprios. Já investimentos prefixados podem fazer sentido em determinadas estratégias de juros.

O importante é não inverter a ordem. Em vez de escolher o investimento e depois procurar uma razão para colocá-lo ali, vale começar pelo contrário: definir quando o dinheiro será usado, quanto precisa crescer, quão disponível deve estar e só então escolher o produto.

Antes de investir, entenda quando e para que você vai usar o dinheiro

Diversificar é fundamental

Isso também ajuda a entender a diversificação. Ela não precisa significar uma coleção aleatória de investimentos. Pode simplesmente ter dinheiro cumprindo funções diferentes. Uma parte disponível para emergências; outra protegendo um objetivo de longo prazo.

“Diversificar não significa apenas investir em ações, renda fixa e imóveis. Também faz sentido diversificar dentro da própria renda fixa”, afirma Lancerotti.

Para quem ganha pouco, a lógica não muda. Se depois de pagar as despesas não sobra muito, esperar por uma grande quantia para começar pode significar nunca começar. Uma reserva de R$ 100 por mês continua sendo uma reserva em construção.

Dinheiro de emergência, curto e longo prazo pedem estratégias diferentes

Já para quem ganha R$ 10 mil ou R$ 20 mil, a maior renda aumenta a capacidade de poupar, mas também pode aumentar a quantidade de objetivos: viagens, aposentadoria, imóvel. Nesse caso, apenas guardar mais dinheiro não resolve a questão. É preciso dar função a ele.

O risco, em qualquer faixa de renda, está em tratar todo dinheiro guardado como se tivesse o mesmo prazo. A reserva de emergência precisa ter fácil acesso. A aposentadoria pode atravessar décadas. Um valor destinado a uma viagem no próximo ano não deveria estar sujeito ao mesmo tipo de risco de um patrimônio que só será usado muito mais adiante.

No fim, talvez a pergunta “quanto deve sobrar do salário?” tenha uma resposta menos matemática do que parece. Não há uma porcentagem universal. Há uma sequência: entender quanto custa a vida, organizar as despesas, quitar dívidas caras, construir uma reserva e, a partir daí, transformar o que sobra em dinheiro com destino. O percentual é consequência dessa organização, explica o especialista, e não o contrário.