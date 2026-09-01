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4 passos para fortalecer a inteligência emocional e converter o medo do julgamento em coragem

Dados sobre saúde mental no Brasil reforçam a necessidade de desenvolver inteligência emocional e ressignificar a vulnerabilidade no trabalho

A vulnerabilidade deve ser interpretada como medida para coragem | Imagem de pressfoto no Freepik

A vulnerabilidade deve ser interpretada como medida para coragem | Imagem de pressfoto no Freepik

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 14h27.

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Faz parte do imaginário comum encarar as responsabilidades da vida como um jogo em que é possível ganhar ou perder e o outro é sempre seu adversário Nesse contexto, admitir qualquer sinal de vulnerabilidade parece  um erro imperdoável. 

No entanto, segundo a pesquisadora e socióloga Brené Brown em seu livro A coragem de ser imperfeito, essa "armadura" da invulnerabilidade se tornou um obstáculo ao limitar conexões e impedir o desenvolvimento emocional. 

A autora chama esse padrão de “cultura da escassez”: uma sensação constante de não ser suficiente, intensificada por rotinas marcadas por pressão e comparação. O resultado é um ciclo que, em vez de proteger, contribui para o desgaste emocional. 

Dados recentes do Ministério da Previdência Social revelam que o Brasil atingiu o recorde de 546 mil afastamentos por saúde emocional em 2025. Para reverter esse quadro, Brené Brown propõe mudar a perspectiva. Para ela, a vulnerabilidade é diferente da fraqueza e deve ser interpretada como medida para coragem. 

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Como desarmar os escudos emocionais

Para aplicar as ideias de Brené Brown na vida real e deixar de se esconder atrás de "armaduras" emocionais, existem quatro passos principais:

1. Perceba quando você está se escondendo

O primeiro passo é notar quando você usa "escudos" para se proteger. No trabalho, isso costuma aparecer como o perfeccionismo exagerado, o deboche ou o costume de se afastar emocionalmente dos outros. Quando você percebe que está fazendo isso por medo de ser julgado, fica mais fácil decidir agir de forma verdadeira em vez de apenas fugir.

2. Aprenda a lidar com a vergonha

A vergonha cresce no silêncio. Para combatê-la, o segredo é falar sobre seus erros e dúvidas com pessoas em quem você confia. Quando você compartilha uma falha e recebe empatia, aquele peso enorme do segredo desaparece. Isso diminui o estresse e cria laços mais fortes com quem está ao seu redor.

3. Saiba colocar limites

Ser vulnerável com inteligência significa escolher bem o que falar e para quem falar. Compartilhe dificuldades apenas com quem merece confiança. Isso protege seus sentimentos e garante honestidade sem exposição desnecessária.

4. Seja mais gentil com vocda redê mesmo

Em vez da autocobrança, trate os erros como aprendizado. Aceitar que ninguém é perfeito ajuda a continuar tentando e a produzir com mais saúde mental, sem o peso da autocrítica constante.

O caminho para lidar melhor com as emoções

Se reconhecer nessas “armaduras” emocionais já é um passo importante — mas transformar esse padrão exige mais do que consciência. É preciso desenvolver habilidades práticas para lidar com emoções, fortalecer relações e agir com mais segurança, mesmo diante da vulnerabilidade.

O curso gratuito de Inteligência Emocional do Na Prática foi criado justamente para isso: ajudar você a entender melhor suas reações, reduzir a autocobrança e construir uma rotina mais equilibrada, sem abrir mão de desempenho. Tudo com uma abordagem acessível, baseada em ciência e aplicada ao dia a dia profissional.

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