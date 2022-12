Banco Central concede licença de instituição de pagamentos para corretora cripto

O Banco Central concedeu nesta quinta-feira, 15, uma licença para que a corretora de criptoativos Crypto.com atue no Brasil como uma Instituição de Pagamentos. Com a medida, a empresa poderá oferecer serviços de carteira fiduciária, como compra e venda de recursos.

A informação foi divulgada pela própria exchange. Atualmente, ela já oferece aos clientes um cartão desenvolvido em parceria com a Visa, que foi disponibilizado no Brasil em 2021 e permite fazer compras em real ou criptomoedas.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto.

A empresa classificou a concessão pelo Banco Central como o "mais recente marco regulatório significativo" que conseguiu obter. Até o momento, a Crypto.com não anunciou se, e de que, novas formas pretende usar a licença.

"O Brasil e todo o mercado da América Latina são regiões importantes na busca de nossa visão de criptomoeda em todas as carteiras”, avaliou o CEO da corretora de criptoativos, Kris Marszalek.

Segundo o gerente-geral e chefe jurídico da Crypto.com para a América Latina, a concessão pelo Banco Central é um "passo empolgante" no crescimento da empresa no Brasil. Ele disse ainda que "tem muito mais por vir".

A autarquia brasileira define uma instituição de pagamentos como uma "instituição não financeira que executa serviços de pagamento em nome de terceiros". Essas organizações são divididas em tipos, como a de emissor de moeda eletrônica e credenciador.

"As instituições de pagamento possibilitam ao cidadão realizar pagamentos independentemente de relacionamentos com bancos e outras instituições financeiras. Com o recurso financeiro movimentável, por exemplo, por meio de um cartão pré-pago ou de um telefone celular, o usuário pode portar valores e efetuar transações sem estar com moeda em espécie", explica o Banco Central.

A autarquia informa ainda que "instituições de pagamento não são instituições financeiras, portanto não podem realizar atividades privativas destas instituições, como empréstimos e financiamentos. Ainda assim, estão sujeitas à supervisão do Banco Central".

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok