AXS se destaca em meio à performance de outras criptos; confira análise

Chainlink (LINK/BTC)

O criptoativo da Chainlink está sendo negociado próximo de 0,00056140BTC, com fechamento estável em relação à semana anterior. No gráfico diário, o cenário no curto prazo ainda é de indefinição, com forte suporte nos 0,00051500BTC (linha vermelha). O preço ainda trabalha abaixo da média móvel de 200 períodos (linha rosa nos 0,00061BTC), o que não é um bom sinal e mostra pressão vendedora. O Índice de Força Relativa (que mostra aceleração da tendência) está em 50, demonstrando pouca força no movimento de alta do criptoativo. O cenário de novas altas só se torna viável caso o preço volte a trabalhar acima dos 0,00069200BTC, com rompimento da média móvel de 200 períodos e acionamento de uma figura de pivô de alta, que sugere uma nova pernada de impulsão, com alvos em 0,00080130BTC e 0,00090365BTC.

Polkadot (DOT/BTC)

Polkadot fechou lateralizada em relação à semana anterior, segurando no suporte dos 0,00063510BTC e sendo negociada a 0,00065350BTC. O gráfico diário mostra uma figura de triângulo (linha azul escuro) próximo da média móvel de 21 períodos, o que exige esperar o seu rompimento para alguma sinalização de operação. A tendência de curto prazo segue de alta, porém bastante enfraquecida. O cenário dos próximos dias segue indefinido, enquanto não houver o rompimento da linha do triângulo em 0,00069500BTC ou do fundo anterior em 0,00063500BTC, que pode gerar impulso de movimento.

Uniswap (UNI/BTC)

A Uni caiu aproximadamente 2,89% na última semana e se lateraliza após a forte alta do dia 26/09. No gráfico diário, o preço falha em romper a média móvel de 200 períodos (indicador clássico na análise técnica) em 0,00059BTC, que é a principal resistência. A retomada de pressão compradora no teste do último fundo é positivo para o criptoativo, enquanto o cenário de novas altas para os próximos dias é possível, caso a média móvel de 200 períodos seja rompida, com alvos em 0,00065BTC e 0,00076BTC.

Binance Coin (BNB/BTC)

A criptomoeda da Binance teve alta de 12% na última semana, negociando a 0,008870 BTC. O gráfico mostra o teste da média móvel de 200 períodos, região de intensa briga por controle entre compradores e vendedores. O fato do preço estar negociando acima da média móvel de 21 períodos (linha azul) é positivo e o Índice de Força Relativa (indicador que mede aceleração da tendência) está acima de 50, reforçando possibilidade de aceleração. É importante ressaltar que o momento necessita cautela, e novas altas podem ter o teste do topo anterior em 0,0102BTC.

Cardano (ADA/BTC)

A Cardano segue seu movimento de correção forte e chegou a cair 8,75% na última semana, apesar de ainda ter tendência de alta no longo prazo. No gráfico diário, temos a formação de topos descendentes, indicando pressão vendedora. Observamos as regiões de retração de Fibonacci (faixas de correção de um movimento anterior) em relação à última pernada de alta, com topo em 0,00006265BTC e fundo em 0,00003090BTC, para determinação de suportes da queda. A expectativa dos próximos dias é de continuidade de baixa, com possibilidade de teste nas retrações citadas em 0,000043BTC (retração de 61,8% de Fibonacci) e 0,00003840BTC (retração de 76,4% de Fibonacci).

Ripple (XRP/BTC)

A Ripple fechou estável em relação à semana anterior, e é negociada a 0,00002175BTC. O gráfico diário mostra uma lateralidade próximo da média móvel de 200 períodos, indicando indecisão. Os principais suportes se encontram nas retrações de Fibonacci do movimento de alta anterior em 0,00002090BTC (retração de 61,8% de Fibonacci) e 0,000019BTC (retração de 76,45 de Fibonacci). O cenário dos próximos dias se encontra indefinido, enquanto o preço não ganhar a faixa dos 0,000024BTC.

Polygon (MATIC/BTC)

A multi-chain Polygon valorizou 5,95% na última semana, sendo cotada a 0,00002675BTC. No gráfico diário, a cripto segue bem lateralizada, sugerindo indefinição e trabalhando perto da média móvel de 200 períodos, recém formada dos 0,00002610BTC. Observamos o preço trabalhando próximo da média móvel de 21 períodos, sendo necessário seu rompimento para novas altas. O principal suporte se encontra em 0,000024BTC, região que compradores voltaram pro papel. O cenário de curto prazo se encontra indefinido, e caso o preço rompa a faixa dos 0,000029BTC, a próxima resistência se encontra no topo anterior em 0,00003505BTC.

Solana (SOL/BTC)

O criptoativo Sol da rede Solana subiu cerca de 13% e começou a lateralizar próximo da média móvel de 21 períodos. No gráfico diário, a tendência segue de alta com a formação de topos e fundos ascendentes. As retrações de Fibonacci, que servem para identificar as possíveis regiões de correção de preço se encontram em 0,00317BTC (38,2%) e 0,0022BTC (61,8%). Acreditamos que os próximos dias podem ser marcados pelo teste do topo anterior dos 0,0035BTC, que caso rompido, tem como alvo a máxima histórica em 0,0047BTC.

Axie (AXS/BTC)

O criptoativo da plataforma Axie teve uma forte valorização de 95% na última semana. No gráfico diário, a tendência é de forte alta, sinalizada pela inclinação da média móvel de 21 períodos. O cenário dos próximos dias é de novas altas, porém, ressaltamos que uma correção é necessária para melhor posicionamento estratégico, que pode ocorrer perto dos 0,0019BTC (média móvel de 21 períodos). Os próximos objetivos poderão ser traçados após a pernada de correção na região esperada.