Autor de Pai Rico, Pai Pobre diz que bitcoin vai continuar subindo mesmo após alta de 100%

O autor do livro Pai Rico, Pai Pobre recomenda o investimento em bitcoin, ouro e prata. Segundo Robert Kiyosaki, o bitcoin já subiu 100% e pode continuar em uma escalada de alta em 2023.

Cotado a US$ 20.433 no momento, o bitcoin já subiu cerca de 82% no início do ano, após um longo período de quedas de mais de 60% em 2022 no que ficou conhecido como “Inverno cripto”.

No momento, especialistas se dividem se a principal criptomoeda irá continuar subindo em meio ao cenário inflacionário e a crise bancária nos Estados Unidos.

No último ano, os aumentos na taxa de juros do país para conter a inflação foram os principais fatores que empurraram a cotação das criptomoedas e outros ativos de risco para baixo. Recentemente, o banco central dos EUA mudou sua postura agressiva em relação à inflação, o que ajudou a alimentar o otimismo dos investidores cripto.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Bitcoin up over 100% in a year. Will Bitcoin keep going UP? I’m betting on it. I am buying more gold and silver. Why buy more Gold, Silver, BC? Because Fed, Treasury, and Biden are liars. . — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) April 18, 2023

“O bitcoin já subiu mais de 100% em um ano. Ele vai continuar subindo? Estou apostando nisso. Estou comprando mais ouro e prata. Por que comprar mais ouro, prata e bitcoin? Porque o Fed, o Tesouro e Biden são mentirosos...”, publicou Robert Kiyosaki em sua conta oficial no Twitter.

Apesar da afirmação de Kiyosaki de que o bitcoin subiu 100% em um ano, na verdade o bitcoin caiu em comparação de abril de 2022 e abril de 2023. Em primeiro de abril de 2022, o bitcoin era cotado a US$ 37.860, segundo dados do TradingView. Nesta terça-feira, 18, o bitcoin é cotado a US$ 30.433.

Já em relação à mínima do último ano, de US$ 15.599 em novembro de 2022, o bitcoin se aproxima de uma alta de 100% conforme mencionada por Kiyosaki.

Crise nos EUA

O autor do livro nº 1 em finanças pessoais já recomenda o investimento em bitcoin, ouro e prata há algum tempo. Segundo ele, uma grande crise está por vir, por conta do elevado nível de impressão de dinheiro nos Estados Unidos e o possível "fim do dólar". Para Kiyosaki, o ouro seria o “dinheiro de Deus” enquanto o bitcoin, o “dinheiro do povo”.

Além de não estar sob os comandos de nenhum governo ou instituição centralizadora, o bitcoin também pode ser considerado como o “ouro digital” no futuro, segundo alguns especialistas. As características de escassez programada da principal criptomoeda podem colaborar para isso.

Ainda não se sabe se as previsões catastróficas de Kiyosaki irão realmente se concretizar e se o bitcoin, o ouro e a prata serão as melhores opções para enfrentar este cenário. O autor já chegou a recomendar até mesmo o estoque de papel higiênico e comida enlatada para momentos de crise. No entanto, a alta de mais de 80% do bitcoin, 10% do ouro e 5% da prata em 2023 podem se mostrar interessantes para o investidor.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok