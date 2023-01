Autor de Pai Rico, Pai Pobre, recomenda investir em bitcoin: “pechincha”

Ouro, prata e bitcoin podem ser os investimentos ideais para quem busca enfrentar e lucrar em meio a uma recessão, segundo o autor do livro best-seller Pai Rico, Pai Pobre. E quem deseja investir poderá se deparar com uma “pechincha”, nas palavras de Robert Kyiosaki.

Segundo o especialista em finanças, o momento atual é de recessão global. Famoso por suas previsões catastróficas, Kiyosaki utilizou suas redes sociais no último sábado, 28, para reforçar a recomendação de investimento em ouro, prata e bitcoin.

Q: WHATIS WORSE THAN A GREAT DEPRESSION? A: a global recession. UNFORTUNATELY we are in GLOBAL RECESSION. Hang on. Rough landing for world. BAD NEWS Bankruptcy, Unemployment, Homelessness soar. Retirements toast. GOOD NEWS. Bargains everywhere. Gold, Silver, BC PRICELESS. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) January 28, 2023

“Pergunta: O que é pior que uma grande depressão? Resposta: Uma recessão global. Infelizmente estamos em uma recessão global. Aguente firme. O solo está frágil para o mundo todo. Más notícias: falência, desemprego e desalojamento crescem. Aposentadorias vão embora. Boas notícias: pechinchas em todos os lugares, ouro, prata, bitcoin, [é] inestimável”, publicou o autor.

Apesar do erro de grafia, seguidores posteriormente constataram a recomendação do bitcoin ao final da publicação. Kiyosaki sempre costuma recomendar ouro, prata e bitcoin em suas redes.

A "pechincha" mencionada pelo autor estaria na queda recente dos mercados financeiros globais. O bitcoin, por exemplo, ainda é cotado com queda de 66% desde sua máxima histórica, atingida em novembro de 2021, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Ainda que o bitcoin possa parecer diferente às outras recomendações de Kiyosaki envolvendo metais preciosos, a maior criptomoeda do mundo é classificada como o “ouro digital” por uma série de especialistas e entusiastas. Além disso, não é controlada por nenhum governo ou instituição centralizada, o que pode ser uma vantagem segundo o autor.

No entanto, depois do sucesso de Pai Rico, Pai Pobre, Kiyosaki se tornou uma figura controversa, envolvida em uma série de polêmicas. Crítico do governo norte-americano, o autor do livro nº1 de finanças pessoais já recomendou o investimento em bitcoin muitas vezes nos últimos anos, a maioria delas em conjunto com previsões catastróficas de uma possível recessão e críticas à impressão excessiva de dinheiro nos Estados Unidos.

No último ano, estiveram entre as recomendações de “investimento” do autor, papel higiênico e comida enlatada, além do ouro, prata, bitcoin e outras criptomoedas, como ether. Segundo ele, este seria o arsenal necessário contra uma recessão que já prevê há anos.

