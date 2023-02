Autor de Pai Rico, Pai Pobre prevê ‘grande colapso econômico’ e bitcoin em US$ 500 mil

O autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre voltou a recomendar o investimento em bitcoin, ouro e prata na última segunda-feira, 13. Segundo Robert Kiyosaki, a maior criptomoeda do mundo pode chegar a valer US$ 500 mil e ser uma importante arma de investidores contra um “grande colapso” econômico.

Giant crash coming. Depression possible. Fed forced to print billions in fake money. By 2025 gold at $5,000 silver at $500 and Bitcoin at $500,000. Why? Because faith in US dollar, fake money, will be destroyed. Gold & Silver Gods money. Bitcoin people’s $. Take care. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) February 13, 2023

“Um grande colapso está por vir. Possível recessão. O Fed foi forçado a imprimir bilhões em dinheiro falso. Até 2025 o ouro estará em US$ 5 mil, prata em US$ 500 e o bitcoin em US$ 500 mil. Por quê? Porque a fé no dólar norte-americano será destruída. Ouro e prata são o dinheiro de Deus. Bitcoin é o dinheiro do povo. Cuidem-se”, publicou Robert Kiyosaki no Twitter.

Atualmente, o bitcoin é cotado perto de US$ 21.700 após uma série de quedas consecutivas em 2022. No período, que ficou conhecido como “inverno cripto”, o bitcoin perdeu mais de 70% desde sua máxima histórica, em US$ 69 mil.

No entanto, a crença do autor do livro nº 1 de finanças pessoais é que a situação econômica nos Estados Unidos possa ajudar ativos como ouro, prata e o bitcoin a se valorizar. Ele já vem realizando previsões catastróficas e recomendando esses ativos há anos e mais recentemente, afirmou que as recentes cotações abaixo das máximas estariam uma “pechincha”.

Segundo ele, o governo norte-americano não realiza decisões confiáveis sobre a política monetária do país, que vem enfrentando altos níveis de inflação nos últimos anos. A principal crítica de Kiyosaki é contra a impressão excessiva de dólares, o que ele chama de “dinheiro falso”.

Além de Robert Kiyosaki, outros especialistas do setor de criptomoedas acreditam que o bitcoin tem o potencial de se tornar uma reserva de valor assim como o ouro no futuro. Chamado de “ouro digital”, a criptomoeda possui características de escassez similares ao metal precioso e facilidades que a sua conectividade ao blockchain proporcionam. Apesar disso, ainda existem diferenças e desafios para que o bitcoin cumpra este papel.

“O ouro, ativo mais popular quando o assunto é reserva de valor, é um ativo escasso. A propriedade de escassez traz uma qualidade deflacionária para o ativo. Saber que o ativo investido é raro e que não se pode simplesmente criar mais, inflacionando o produto (como acontecem com as moedas), é o que faz o ouro ser considerado uma reserva de valor, um ponto de segurança para o dinheiro dos investidores”, explicou Fernando Pereira, gerente de conteúdo da BitGet.

“Sabendo que o bitcoin possui essa mesma característica, além de ser muito mais fácil de ser transportado, custodiado e transacionado, me fazem acreditar que ele pode sim ser o ‘ouro digital’ em um futuro próximo. O principal problema hoje é sua alta volatilidade, mas isso se da pelo motivo de que ainda existe pouco dinheiro na moeda, comparado ao ouro, por exemplo. A tendência é que enquanto mais dinheiro seja alocado em um ativo, menos volátil ele fique”, concluiu o especialista.

