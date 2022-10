Autor de Pai Rico, Pai Pobre prevê 'fim do dólar' e recomenda investimento em ouro, prata e bitcoin

Autor de um dos livros mais famosos do mundo sobre finanças pessoais, Robert Kiyosaki ficou famoso após o sucesso de Pai Rico, Pai Pobre e se tornou umas das figuras mais conhecidas do mundo quando se trata de investimentos. Kiyosaki é conhecido por suas previsões catastróficas quanto a economia mundial, que desta vez incluem o “fim do dólar”. Para se proteger disso, ele recomenda o investimento em ouro, prata e bitcoin.

Em 2022, dados sobre a economia global não foram favoráveis, sinalizando recessão técnica nos Estados Unidos e uma série de aumentos nas taxas de juros em todo o mundo para conter uma inflação a níveis recordes. Neste cenário, investidores procuram os melhores ativos para se expor a fim de proteger seu patrimônio de possíveis turbulências.

Neste sentido, Robert Kiyosaki segue recomendando o ouro, prata e bitcoin, ativos os quais já recomendou anteriormente em uma série de ocasiões. O autor do livro nº 1 em finanças pessoais citou o fato de que o dólar, o qual chamou de “dinheiro falso” após o aumento na impressão de dinheiro por parte do banco central dos Estados Unidos, ações e títulos estão “fadados ao fracasso”.

Outro fato mencionado pelo escritor é que até mesmo fundos de aposentadoria nos Estados Unidos já estão investindo em bitcoin. O bitcoin é a principal criptomoeda, com um valor de mercado em US$ 373 bilhões, segundo dados do CoinMarketCap. No entanto, o bitcoin opera em queda de quase 60% em 2022.

Why buy gold, silver, Bitcoin? Bank of England pivot means buy more GSBC. When pensions nearly collapsed it exposed Central Banks cannot fix…INFLATION. Pension have always invested in G& S. Pension funds now investing in Bitcoin. They know Fake $, stocks & bonds are toast. — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) October 7, 2022

“Por que comprar ouro, prata, bitcoin? O pivô do Banco da Inglaterra significa comprar mais GSBC. Quando os fundos de aposentadoria quase colapsaram e isso expôs que os Bancos Centrais não podem resolver... a INFLAÇÃO. O mercado de aposentadoria sempre investiu em G&S. Fundos de aposentadoria agora investem em bitcoin. Eles entendem de dinheiro falso, ações e títulos estão fadados ao fracasso”, publicou Kiyosaki em sua conta oficial do Twitter nesta sexta-feira, 7.

Kiyosaki citou a recente ação da intervenção de mercado do Banco da Inglaterra para estabilizar a economia ao anunciar um programa de compra de títulos de longo prazo.

Um grande crítico de iniciativas de governos e bancos centrais, principalmente dos Estados Unidos, Robert Kiyosaki se tornou famoso nas redes sociais por conta de suas previsões catastróficas sobre a economia global. O autor do livro nº em finanças pessoais já previu o colapso da economia norte-americana, do dólar e até mesmo do bitcoin algumas vezes, chegando a recomendar o investimento em papel higiênico e atum enlatado para o caso de uma crise generalizada.

