Bitcoin recupera US$ 30 mil e mercado cripto sobe com "altseason" no radar

O mercado de criptomoedas opera em alta nesta terça-feira, 18, com os investidores mantendo um otimismo e busca pelo setor que têm levado à forte valorização do segmento nos primeiros meses de 2023. Além do bitcoin e do ether, outras criptos também têm tido altas significativas, levando a especulações sobre o início da chamada "altseason", ou temporada de altas.

De acordo com a plataforma CoinGecko, o bitcoin acumula valorização de 2,6% nas últimas 24 horas, se recuperando das perdas na véspera e cotado a US$ 30,23 mil. Já o ether avança 0,7%, a US$ 2.096. Os dois ativos estão nas maiores cotações desde maio de 2022.

Já o mercado de criptomoedas como um todo cresce 2,3% no mesmo período, com uma capitalização total superior a US$ 1 trilhão. Entre os destaques do dia estão a link, cripto da Chainlink, que avança 6,2%, e o ABR, da Arbitrum, com alta de 6,4, e a SNX, que avança 5,8%.

Sabia que você pode investir em bitcoin, ether, link e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Para Ayron Ferreira, analista-chefe da Titanium Asset, um movimento de destaque no mercado nos últimos dias é a redução da parcela de mercado dominada pelo bitcoin, a chamada dominância, que recuou para 46,97%. Essa perda de espaço começou com a bem-sucedida atualização Shanghai da Ethereum, que superou os temores dos investidores e agora ajuda o ether a ter uma valorização acumulada de quase 10% nos últimos sete dias.

Entretanto, Ferreira observa que, agora, existem diversas outras criptomoedas além dessas duas, um grupo conhecido como "altcoins", que já apresenta performances melhores que o bitcoin e o ether. Esse movimento "ascende uma leve perspectiva de um possível início de altseason, muito aguardada no mercado". A altseason é marcada por uma alta generalizada no setor, beneficiando ativos menores.

Além disso, o analista cita os bons dados de balanços trimestrais de grandes empresas até o momento, aliviando temores sobre uma possível recessão. "Dessa forma o mercado vai se equilibrando, entre a narrativa da recessão, que levaria o Fed a ter de cortar os juros no segundo semestre e a narrativa da inflação resiliente, que têm feito os juros futuros voltarem a subir", explica.

Mesmo assim, o gerente de conteúdo da BitGet, Fernando Pereira, pontua que o bitcoin "deve entregar uma queda mais acentuada em breve. Acredito que veremos a principal criptomoeda do mercado entre US$ 25 e US$ 26 mil novamente", indicando que ainda é preciso ter cautela com a situação do mercado.

Atualização da Ethereum

A Ethereum concluiu na última quarta-feira, 12, a atualização Shanghai, a maior da rede desde o "The Merge", em setembro de 2022. Com isso, os validadores do blockchain poderão agora sacar os ethers que estão bloqueados, seguindo uma fila de retirada com limite diário. A implementação bem-sucedida animou o mercado, ajudando na valorização do ativo.

A nova funcionalidade chegou a criar temores entre alguns investidores de que os validadores poderiam realizar grandes saques e aumentar significativamente a oferta de ether em circulação, o que derrubaria o seu preço. Até o momento, porém, isso não se concretizou.

Os dados até o momento indicam que os saques se concentraram nos ethers recebidos como recompensa pela atividade de validação de transações e movimentações no blockchain. O fato está em linha com o indicado por especialistas e pesquisas, que projetavam uma falta de interesse dos validadores de sacar todos os seus ethers e abandonar a função.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok