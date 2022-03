Autor de Pai Rico, Pai Pobre diz que bitcoin é ativo essencial na inflação

O autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre voltou a recomendar o investimento em bitcoin na noite da última segunda-feira, 14. Robert Kiyosaki, famoso por suas opiniões polêmicas, incluiu o ouro, a prata e o bitcoin em uma lista de “ativos essenciais” durante uma possível crise inflacionária.

Enquanto a inflação atinge seu maior recorde dos últimos 40 anos nos Estados Unidos, Kiyosaki afirma “não confiar” em Joe Biden e no Fed, o banco central do país. A justificativa do autor é que ambos “querem a inflação para pagar seus trilhões em dívidas”, e por isso o investimento em tais ativos faria sentido.

BRANDON & FED want INFLATION to pay off trillions in debt. BEST INVESTMENT may be stocking products you will always use such as toilette paper, trash bags, canned goods, frozen foods, gold, silver, Bitcoin. I do not trust Brandon or Fed. They are Marxists. End the Fed & Brandon. — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) March 14, 2022

“Joe Biden e o Fed querem a inflação, para pagar seus trilhões em dívidas. O melhor investimento pode ser estocar produtos que você sempre vai usar, como papel higiênico, sacos de lixo, bebida e comida enlatada, comida congelada, ouro, prata, bitcoin. Eu não confio no Biden ou no Fed. Eles são marxistas. Eles precisam acabar”, publicou o autor do livro nº 1 de finanças pessoais.

“Brandon” é um termo amplamente utilizado nos Estados Unidos para se referir ao presidente Joe Biden de forma pejorativa. Robert Kiyosaki é um crítico assumido da gestão do presidente, o qual já chegou a chamar de “escória”, e “mentiroso”, ao afirmar que Biden estaria “levando os EUA à falência, assim como fez com o Afeganistão e agora a Ucrânia”.

No entanto, Kiyosaki aparenta mudar de ideia quanto às criptomoedas com bastante frequência. Apenas nas últimas semanas, autor recomendou o bitcoin como um “plano B” para o que afirmou ser “a maior bolha da história mundial” e, logo em seguida, deu adeus ao bitcoin e as outras criptomoedas, mediante a assinatura de uma ordem executiva inédita nos Estados Unidos para a regulação do setor. “Bye-bye, bitcoin. Previsão: Biden vai assinar um decreto para regulamentar as criptomoedas. Depois disso: criptomoedas do Fed. E depois: todas as criptomoedas serão confiscadas e transformadas em criptomoedas do governo”, afirmou.

