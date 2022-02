Autor de ‘Pai Rico, Pai Pobre’ ataca Fed e recomenda bitcoin, ouro e prata

Robert Kiyosaki, polêmico investidor e autor do best-seller “Pai Rico, Pai Pobre”, continua apostando na compra de bitcoin, ouro e prata na queda. A baixa, para ele, é resultado da política monetária do Federal Reserve System (Fed), o banco central dos Estados Unidos, que estaria atuando para provocar ajustes no mercado. O que pode estar com os dias contados.

No início deste mês, Kiyosaki voltou a aconselhar os investidores a comprar a queda do bitcoin, além do ouro e da prata. No Twitter, ele disparou:

"Há um milhão de caminhos para o 'céu financeiro' e um bilhão de caminhos para o 'inferno financeiro'" Fed e o Tesouro norte-americano estão destruindo o dólar enviando bilhões de economizadores de dinheiro e desinformados para o inferno financeiro. Vá para o paraíso financeiro. Economize ouro, prata e bitcoin.

As críticas do investidor aconteceram dias após o Fed sinalizar um aumento da taxa de juros a partir de março, além da redução mensal para US$ 20 bilhões em títulos do Tesouro e de US$ 10 bilhões em títulos de hipotecas, montante que chegou a US$ 120 bilhões em outubro de 2021.

O empresário pode estar mirando uma recuperação no mercado de criptomoedas, afetado por uma liquidação massiva desde o início de dezembro. Os dados econômicos recentes da economia dos Estados Unidos podem estragar os planos agressivos do Fed, que favoreceram a valorização dos títulos do Tesouro e a liquidação de criptoativos. No caso, a recuperação constante do bitcoin, que no momento desta escrita era negociado acima dos US$ 43 mil, seria resultado do afastamento dos investidores em relação ao dólar americano, devido a dados econômicos mais fracos do que o esperado.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok