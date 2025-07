Austrália avança em criação de moeda digital e vai testar tokenização

A Austrália anunciou recentemente que vai entrar em uma nova fase no desenvolvimento de uma versão digital da sua moeda. Batizada de "Projeto Acácia", a iniciativa está sendo conduzida pelo banco central australiano e envolve a incorporação da tecnologia blockchain.

Segundo a autarquia, o foco da nova fase do projeto será em explorar como os criptoativos e as moedas digitais de bancos centrais (CBDCs, na sigla em inglês) podem apoiar o desenvolvimento futuro d e um mercado de ativos tokenizados para o varejo.

A iniciativa vai começar a testar 24 casos de uso a partir da adesão de diferentes agentes do mercado financeiro, incluindo fintechs e grandes bancos. A ideia é que o projeto tenha uma espécie de sandbox regulatório, permitindo testar aplicações da tecnologia sem o medo de violar leis.

O Projeto Acácia vai além do desenvolvimento de uma CBDC para a Austrália e engloba todos os testes com transações de ativos tokenizados. Em ambos os casos, a tecnologia blockchain é essencial, servindo de infraestrutura para o registro das transferências e para as movimentações.

A ideia é que a próxima fase expanda as possibilidades de ativos usados para realizar transações, reunindo CBDCs, stablecoins e depósitos bancários tokenizados no mesmo ambiente. Um banco da Nova Zelândia também foi anunciado entre os participantes dos testes.

Um representante do governo disse que o Projeto Acácia "representa uma oportunidade para uma maior exploração colaborativa dos mercados de ativos tokenizados e do futuro do dinheiro pelos setores público e privado na Austrália".

"Os casos de uso selecionados neste projeto nos ajudarão a entender melhor como as inovações em bancos centrais e no dinheiro digital privado, além das infraestruturas de pagamentos, podem ajudar a melhorar o funcionamento dos mercados financeiros de atacado na Austrália", destacou.

A Austrália não divulgou quando, exatamente, os testes terminarão e se há uma previsão para o lançamento da sua CBDC. No Brasil, o Banco Central também realiza testes com o Drex, que promete ser tanto uma CBDC quanto uma nova infraestrutura para o sistema financeiro.

