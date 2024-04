Austrália deve aprovar novos ETFs de bitcoin ainda em 2024

A Austrália deverá aprovar e lançar novos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de preço à vista de bitcoin até o fim de 2024. A informação foi divulgada nesta semana pela Bloomberg, que destacou que os fundos serão lançados na ASX, maior bolsa de valores do país.

De acordo com informações da Bloomberg, os reguladores australianos já receberam diversos pedidos de lançamento dos ETFs, incluindo uma solicitação da gestora VanEck, que lançou um fundo semelhante nos Estados Unidos. Gestoras locais, como a BetaShares e a DigitalX, também entraram com pedidos.

A ASX possui uma capitalização de mercado de US$ 2,7 trilhões e concentra 80% de todas as negociações em bolsas da Austrália. Ao site The Block, a empresa disse que "segue engajada com uma série de solicitantes interessados" no lançamento dos ETFs de bitcoin, mas que não discutiria detalhes sobre o processo.

A Austrália já conta com ETFs de criptomoedas desde 2022, mas eles são negociados na CBOE Australia, uma bolsa menor. Até o momento, apenas dois fundos do tipo existem no mercado australiano, mas a expectativa agora é que o país expanda esse segmento nos próximos meses.

A decisão ocorre na esteira da aprovação de 11 ETFs de bitcoin nos Estados Unidos em janeiro deste ano. Os fundos foram lançados nas bolsas do país no dia seguinte à aprovação e têm movimentado bilhões em investimentos, com destaque para os ETFs da BlackRock e da Fidelity.

Também em 2024, os reguladores de Hong Kong aprovaram o lançamento de diversos ETFs de bitcoin e de ether solicitados por gestoras locais e por gestoras controladas por empresas chinesas. A expectativa é que os novos fundos sejam lançados na bolsa do país na próxima terça-feira, 30.

Os ETFs de criptomoedas são vistos com otimismo no mercado principalmente pela capacidade de atrair investidores institucionais interessados nesses ativos mas ainda com receio de entrar no mercado cripto. Ao mesmo tempo, a participação de gestoras tradicionais do mercado também ajuda nessa adoção.

