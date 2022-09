Atualização da Cardano é implementada com sucesso, mas criptomoeda sobe apenas 0,1%

Após vários meses de atraso, a atualização Vasil da Cardano finalmente foi implementada na última quinta-feira às 18h44, horário de Brasília, adicionando melhorias de “desempenho e capacidade significativos” para o blockchain.

O sucesso do hard fork da rede principal Cardano foi anunciado no Twitter pela empresa Input Output Hong Kong (IOHK), enquanto diversos membros da comunidade da Cardano acompanharam o hard fork em um Twitter Spaces ao vivo com o cofundador da Cardano, Charles Hoskinson.

#Vasil mainnet HFC event successful!🍾

We’re happy to announce that today, at 21:44:00 UTC, the IOG team, in collaboration with the @CardanoStiftung, successfully hard forked the Cardano mainnet via a HFC event, thus deploying new #Vasil features to the chain.

🧶1/5

— Input Output (@InputOutputHK) September 22, 2022