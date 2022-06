Atividade das plataformas despenca: hype do metaverso passou?

Os dois metaversos em blockchain mais populares do mundo tiveram um aumento repentino e gigantesco de interesse e atividade no final de 2021, quando o Facebook anunciou sua mudança de nome para Meta e o lançamento de um projeto bilionário para construção de um metaverso.

Mas, tão rápida quanto a ascensão, foi também a queda: em maio, The Sandbox e Decentraland registram baixas históricas de negociações de terrenos e NFTs, ligando um sinal de alerta: será que o hype do metaverso passou?

Quer saber a resposta para essas perguntas? Então acompanhe Nicholas Sacchi, Gabriel Rubinsteinn e Lucas Josa em mais uma edição do podcast do Future of Money e descubra:

