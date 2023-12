Ataques hackers serão mais sofisticados em 2024, com técnicas ainda desconhecidas

Como em qualquer indústria disruptiva, a velocidade em que as coisas se movimentam é uma característica intrínseca das criptomoedas. Após o choque na macroeconomia global provocado pela pandemia, pudemos assistir durante este ano uma forte e rápida recuperação dos preços nos mercados. Além disso, a potencial abertura de fundos de índice de exchanges (ETFs) de criptomoedas nos Estados Unidos também ajudou a aumentar o entusiasmo no setor. Entretanto, esse otimismo é acompanhado da pergunta: o que podemos esperar das criptomoedas em 2024?

Durante este ano, pudemos assistir vários países aprovarem ou darem início às discussões acerca de um Marco Regulatório para o setor. No Brasil, a Lei das Criptomoedas, decretada em março, instituiu uma base legal para os ativos digitais e determinou o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como seus principais reguladores. Assim como o Brasil, diversos outros importantes mercados promulgaram bases legais para a operação no setor, como a União Europeia, Singapura e Hong Kong.

No próximo ano, devemos observar essas medidas serem implementadas e, assim, teremos certeza de quais são os seus efeitos na indústria. É importante que esses marcos regulatórios ofereçam mais clareza jurídica para todos os players, ao mesmo tempo em que apoiam a inovação tecnológica no setor - e o encontro desses aspectos surge justamente a partir do diálogo ativo entre setor público e privado.

Aumento em transações deve atrair hackers

Com a popularização contínua dos ativos digitais, é esperado um aumento no volume e no número de transações. Isso deve atrair a atenção de agentes mal-intencionados, e podemos esperar mais sofisticação em suas técnicas. Apesar de representarem apenas 0.24% do volume total transacionado em criptomoedas, conforme indica o Crypto Crime Report de 2023 da Chainalysis, essas ações devem ganhar táticas mais avançadas, com a qualificação de grupos criminosos organizados e que miram o setor financeiro.

Essa capacitação de maus agentes e a complexidade de suas técnicas podem ser interpretadas como uma resposta ao rápido crescimento da análise de blockchain para rastrear movimentações suspeitas a fim de garantir o cumprimento da lei. Cada vez mais instituições financeiras e agências governamentais têm percebido a importância de se prepararem para prevenir, bloquear e rastrear essas transações.

Com isso, podemos esperar um empenho dos criminosos para elaborar técnicas ainda desconhecidas. Entretanto, vale destacar que a análise de blockchain também está em constante evolução, com diversas empresas e desenvolvedores trabalhando em conjunto com órgãos públicos para manter o crescimento do ecossistema cripto em segurança e com capacidade de inovar.

Neste sentido, a análise de blockchain ocupa um espaço central no crescimento sustentável das criptomoedas. Com as ferramentas e treinamentos adequados, os setores público e privado podem garantir a manutenção de um mercado confiável, inovador, capaz de agregar valor econômico e gerar empregos e oportunidades.

