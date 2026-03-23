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As dificuldades de empreender e apoiar a regulação no mercado cripto no Brasil

No mês da mulher, executivas do setor cripto compartilham suas visões a situação atual dessa indústria e os caminhos da regulação

Metaverso: 3 mitos e 2 verdades sobre a maior tendência tecnológica da década (Getty Images/Getty Images)

Metaverso: 3 mitos e 2 verdades sobre a maior tendência tecnológica da década (Getty Images/Getty Images)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 23 de março de 2026 às 10h00.

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Quais desafios as mulheres enfrentam ao dedicar suas carreiras a um mercado novo como o de cripto? Como a regulação no Brasil está moldando o futuro dos ativos digitais? E o que significa a discussão sobre IOF em stablecoins para empresas e investidores?

No episódio mais recente do podcast do Future of Money, em celebração ao mês das mulheres, as convidadas são Julia Rosin, Presidente da ABCripto e Gerente de Políticas Públicas da Coinbase para a LatAm, e Lorrayne Viana, Cofundadora da Rivool Finance. Duas lideranças femininas que estão transformando o mercado cripto no Brasil e na América Latina.

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