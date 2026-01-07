As 3 barreiras que o bitcoin precisa superar para disparar em 2026

A Bitwise divulgou um relatório na última terça-feira, 6, em que afirma que o bitcoin precisará superar três grandes barreiras para disparar em 2026. E, segundo a gestora, a criptomoeda já começou o ano de forma positiva, derrubando exatamente um desses obstáculos.

De acordo com Matt Hougan, CIO da Bitwise, a barreira derrubada seria evitar uma nova queda em mesma intensidade das perdas observadas desde o dia 10 de outubro. A data marcou a maior liquidação diária da história do mercado de criptomoedas, com US$ 20 bilhões perdidos em contratos futuros.

Hougan destacou que, apesar do bitcoin ter tido uma queda intensa entre o final de outubro e o final de dezembro, o mercado não chegou a registrar o mesmo grau de liquidação que em 10 de dezembro, indicando uma certa resiliência da criptomoeda em um cenário desfavorável.

"Se isso [uma perda nessa escala] fosse acontecer, provavelmente já teria acontecido. Não temos nenhuma garantia, mas qualquer movimento de liquidação de posição maior provavelmente teria ocorrido no final do ano. Essa é uma das razões para eu acreditar que teremos uma disparada no início deste ano", afirmou.

Entretanto, o executivo da Bitwise disse que o bitcoin ainda precisa superar duas grandes barreiras para voltar a subir. A primeira seria a necessidade dos Estados Unidos aprovarem rapidamente um projeto de lei de regulação ampla do mercado de criptomoedas.

O projeto já passou na Câmara dos Representantes, mas segue travado no Senado por divergências em alguns temas específicos. Para Hougan, a aprovação é essencial para ampliar a adoção institucional da criptomoeda e gerar novos fluxos de capital para o setor.

Além disso, o executivo aponta que a última barreira é o futuro do mercado de ações. Ele acredita que o bitcoin não precisaria de uma disparada nas bolsas para voltar a subir, mas que qualquer venda mais expressiva de papéis tenderia a derrubar o preço da criptomoeda e evitar altas.

Para Hougan, a situação das ações nos Estados Unidos é a grande incerteza para o futuro da criptomoeda nos próximos meses. Mesmo assim, ele destaca que o cenário para o ativo segue positivo, com chances de uma alta mais expressiva ao longo do ano.

