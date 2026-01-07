Future of Money

As 3 barreiras que o bitcoin precisa superar para disparar em 2026

Gestora afirma que criptomoeda já derrubou um dos três empecilhos para novas altas ao longo deste ano

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 17h58.

A Bitwise divulgou um relatório na última terça-feira, 6, em que afirma que o bitcoin precisará superar três grandes barreiras para disparar em 2026. E, segundo a gestora, a criptomoeda já começou o ano de forma positiva, derrubando exatamente um desses obstáculos.

De acordo com Matt Hougan, CIO da Bitwise, a barreira derrubada seria evitar uma nova queda em mesma intensidade das perdas observadas desde o dia 10 de outubro. A data marcou a maior liquidação diária da história do mercado de criptomoedas, com US$ 20 bilhões perdidos em contratos futuros.

Hougan destacou que, apesar do bitcoin ter tido uma queda intensa entre o final de outubro e o final de dezembro, o mercado não chegou a registrar o mesmo grau de liquidação que em 10 de dezembro, indicando uma certa resiliência da criptomoeda em um cenário desfavorável.

"Se isso [uma perda nessa escala] fosse acontecer, provavelmente já teria acontecido. Não temos nenhuma garantia, mas qualquer movimento de liquidação de posição maior provavelmente teria ocorrido no final do ano. Essa é uma das razões para eu acreditar que teremos uma disparada no início deste ano", afirmou.

Entretanto, o executivo da Bitwise disse que o bitcoin ainda precisa superar duas grandes barreiras para voltar a subir. A primeira seria a necessidade dos Estados Unidos aprovarem rapidamente um projeto de lei de regulação ampla do mercado de criptomoedas.

O projeto já passou na Câmara dos Representantes, mas segue travado no Senado por divergências em alguns temas específicos. Para Hougan, a aprovação é essencial para ampliar a adoção institucional da criptomoeda e gerar novos fluxos de capital para o setor.

Além disso, o executivo aponta que a última barreira é o futuro do mercado de ações. Ele acredita que o bitcoin não precisaria de uma disparada nas bolsas para voltar a subir, mas que qualquer venda mais expressiva de papéis tenderia a derrubar o preço da criptomoeda e evitar altas.

Para Hougan, a situação das ações nos Estados Unidos é a grande incerteza para o futuro da criptomoeda nos próximos meses. Mesmo assim, ele destaca que o cenário para o ativo segue positivo, com chances de uma alta mais expressiva ao longo do ano.

