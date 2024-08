Após queda, bitcoin ultrapassa US$ 60 mil e ether volta a subir: entenda o que aconteceu

Nesta sexta-feira, 9, o bitcoin e as principais criptomoedas se encaminham para encerrar a semana em clima de recuperação após uma forte queda ter atingido o setor e o mercado financeiro como um todo no início da semana.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 60.532, com alta de 4,4% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. No início da semana, a principal criptomoeda do mercado caiu mais de 20% e chegou abaixo de US$ 50 mil.

“Influenciado pelos pedidos por seguro-desemprego abaixo do esperado, que acalmou os ânimos dos investidores e mostrou que a situação nos EUA está ‘menos pior’ do que parece, o mercado subiu bastante e armou um pivô de alta, com próximos alvos em US$ 62.800, US$ 64 e US$ 66 mil para o bitcoin”, comentou Fernando Pereira, analista da Bitget.

O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum que acumulou quedas ainda maiores que o bitcoim, agora é cotado a US$ 2.628, com alta de 6% nas últimas 24 horas.

