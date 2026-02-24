Após fracasso da 'Diem', Meta planeja retomar projeto com stablecoins

A Meta, controlada por Mark Zuckerberg, planeja retomar sua estratégia com stablecoins e pode lançar uma nova iniciativa de pagamentos baseada nessa tecnologia no segundo semestre deste ano. O projeto prevê a integração com um fornecedor terceirizado e o desenvolvimento de uma nova carteira digital, segundo fontes com conhecimento do assunto.

De acordo com essas informações, a empresa enviou pedidos de proposta a companhias especializadas para viabilizar pagamentos com stablecoins atreladas ao dólar. A Stripe aparece como uma possível parceira para conduzir a fase inicial do projeto. A empresa mantém relação de longa data com a Meta e adquiriu, no ano passado, a Bridge, uma empresa focada em infraestrutura de stablecoins.

Acesse o ouro sem burocracia pela Mynt, do BTG Pactual. Invista em PAXG com baixo custo, liquidez imediata e proteção em tempos de incerteza. Comece agora e ganhe cashback de R$ 50 em bitcoin para investimentos a partir de R$ 500 com o cupom FOM50, válido até 30/06/2026.

A iniciativa marca uma nova tentativa da Meta de entrar no setor, após o fracasso do projeto Libra, posteriormente renomeado para Diem. Anunciada em 2019, a proposta enfrentou forte resistência regulatória e acabou encerrada em 2022, após pressão de autoridades e mudanças no escopo original.

Com mais de 3 bilhões de usuários em suas plataformas, incluindo Facebook, WhatsApp e Instagram, a Meta busca ampliar sua presença em pagamentos digitais e transferências internacionais. O uso de stablecoins pode permitir transações mais rápidas e com menor dependência de intermediários financeiros tradicionais.

A empresa também pretende adotar uma abordagem diferente da anterior, recorrendo a parceiros externos para operar a infraestrutura de pagamentos. Segundo uma das fontes, essa estratégia visa reduzir riscos regulatórios e operacionais, mantendo certa distância direta da emissão e gestão do ativo digital.

O novo movimento ocorre em um contexto de mudanças regulatórias nos Estados Unidos, com avanços na criação de regras específicas para emissores de stablecoins. Esse ambiente mais definido pode facilitar a entrada de grandes empresas de tecnologia no setor.

Caso avance, o projeto colocará a Meta em concorrência direta com outras plataformas digitais que buscam integrar pagamentos aos seus serviços, ampliando o papel das stablecoins no comércio eletrônico e nas transferências globais.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok