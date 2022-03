Antigo crítico de criptomoedas, gestor bilionário admite erro sobre setor

Um antigo e assíduo crítico do bitcoin e do mercado cripto mudou de lado. O bilionário Kenneth Griffin, famoso gestor de fundos e fundador e CEO da Citadel, uma das maiores gestoras de investimentos do mundo, admitiu que estava errado sobre o assunto e ainda afirmou que a empresa "está considerando seriamente se tornar um provedor de liquidez em cripto".

Em entrevista à David Rubenstein, no canal de televisão da Bloomberg, Griffin afirmou que cripto é uma das "maior histórias no universo financeiro em mais de 15 anos". E reconheceu que o crescimento do setor foi fundamental para sua mudança de opinião: "Vou ser franco, eu estive no lado oposto por todo esse tempo... mas o mercado cripto hoje tem uma capitalização de quase 2 trilhões de dólares, o que mostra que eu estava errado".

Na sequência, explicou como essa mudança também tem relação com os seus negócios: "Na medida em que estamos tentando ajudar instituições e investidores a resolver seus problemas de alocação de portfólio, temos que considerar seriamente ser um formador de mercado em criptomoedas”.

Griffin já havia falado negativamente sobre o setor de criptoativos em algumas oportunidades. A mais recente, no final de 2021, quando afirmou que gostaria que "toda essa energia e paixão dedicada ao mercado cripto fosse direcionada para fazer os EUA mais fortes". Na ocasião, ele também ironizou: "Que conceito maluco, que nós, como um país que abraço tantas pessoas brilhantes e talentosas, temos como resultado uma alternativa à nossa moeda".

Antes, porém, ele já tinha criticado o setor em 2018, quando disse que "não há nenhum gestor de portfólio que tenha me falado que deveríamos investir em cripto" e, perguntado sobre o bitcoin, afirmou que tinha dúvidas sobre o seu sucesso e que o considerava uma bobagem.

Agora, com o crescimento do mercado cripto e oportunidades para sua empresa e seus clientes, Griffin muda de lado e se posiciona junto com outros grandes nomes do mercado financeiro tradicional que já demonstraram interesse pelos criptoativos, como Ray Dalio, Bill Miller, Stan Druckenmiller, Cathy Wood e vários outros.

