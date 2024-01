Analista da Bloomberg eleva chances de aprovação de ETF de bitcoin nos EUA para 95%

Ainda inédito nos EUA, um ETF de bitcoin à vista pode ser aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC, na sigla em inglês) muito em breve. De acordo com um analista da Bloomberg, as chances antes projetadas em 90% agora são de 95% de que isso irá acontecer eventualmente.

Eric Balchunas, analista de ETFs da Bloomberg Intelligence, publicou no último sábado, 6, que as chances da SEC negar os pedidos de ETFs de bitcoin à vista nos EUA são de apenas 5%. Nesse sentido, as chances de aprovação estariam em 95%, 5% a mais do que a projeção anterior da Bloomberg que apontava 90% de chance de aprovação.

Well said although I probably go with 5% at this point. But you gotta leave a little window open for these things. — Eric Balchunas (@EricBalchunas) January 6, 2024

“Eu provavelmente iria com 5% neste momento”, disse ele no X (antigo Twitter) sobre a probabilidade de recusa dos pedidos. A publicação foi uma resposta a James Seyffart, outro analista da Bloomberg Intelligence que especulava sobre os cenários “improváveis” de rejeição.

Na fila para a aprovação de ETFs de bitcoin estão gigantes do mercado financeiro como a BlackRock, maior gestora do mundo com mais de US$ 8,5 trilhões em ativos sob gestão. A brasileira Hashdex, que já oferece ETFs de criptoativos no Brasil, também é uma das gestoras em busca da aprovação da SEC.

No momento, a autarquia norte-americana responsável por analisar os pedidos já postergou o prazo de resposta diversas vezes, mas uma janela aberta até amanhã, 10 de janeiro, anima investidores de que a SEC pode aprovar diversos ETFs de bitcoin simultaneamente.

De acordo com analistas do BTG Pactual, a aprovação “pode acontecer a qualquer momento”. Uma pesquisa da NYDIG apontou que cerca de R$ 180 bilhões podem entrar para o mercado cripto caso isso aconteça.

