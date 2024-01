Ex-presidente da SEC diz que aprovação de ETF de bitcoin é "inevitável"

Jay Clayton, um ex-presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês), afirmou na última segunda-feira, 8, que é "inevitável" que um ETF de bitcoin seja aprovado pelo órgão regulador. Atualmente, a autarquia analisa diversos pedidos de lançamentos desses fundos negociados em bolsa.

Em uma entrevista concedida à CNBC, Clayton disse que agora é "certo" que a SEC aprovará o primeiro ETF de bitcoin à vista para negociação nos Estados Unidos. "Acho que a aprovação é inevitável. Não há mais nada a ser decidido", destacou.

Nos últimos dez anos, a SEC negou todos os pedidos de ETF de bitcoin à vista feitos por empresas, citando preocupações sobre possíveis manipulações e fraudes no mercado. No entanto, Clayton acredita que a aprovação de um ETF é "iminente", observando que a dinâmica do mercado de criptomoedas melhorou nos últimos cinco anos.

"Cinco anos atrás, havia lavagem de dinheiro, havia pirâmides, havia todos os tipos de coisas que você não gostaria de disponibilizar para o público em geral por causa dos riscos associados", disse ele.

Além disso, Clayton elogiou a SEC por "ter chegado ao ponto em que chegou", com a agência confortável com a liberação dos ETFs de bitcoin de empresas como a BlackRock e a Fidelity. Ele acrescentou que, até agora, não havia um nível adequado de infraestrutura para custodiar e proteger adequadamente o a criptomoeda de forma a torná-la acessível às entidades tradicionais do mercado financeiro.

Fora do mercado de criptomoedas especificamente, Clayton elogiou os avanços da tecnologia blockchain por sua capacidade de tokenizar e viabilizar a negociação de ativos do mundo real.

"Esse é um grande passo, não apenas para o bitcoin, mas para as finanças em geral. Se você puder tokenizar ativos subjacentes e negociá-los dessa forma. Essa é uma mudança potencialmente significativa nas finanças, não apenas no 'espaço cripto'", ressaltou o ex-presidente da SEC.

Aprovação dos ETFs de bitcoin

Uma série de registros alterados de gestoras para o lançamento de ETFs de bitcoin foram apresentados à SEC em 8 de janeiro, revelando as taxas que cada entidade pretende cobrar pela administração de seus produtos de investimento após a aprovação.

O analista de ETFs da Bloomberg James Seyffart disse que a apresentação dos registros alterados era um sinal de que o regulador estava "acelerando o processo" nesta semana. Seyffart e seu colega Eric Balchunas fixaram as chances de aprovação de um ETF de bitcoin à vista até 10 de janeiro em 90%.

