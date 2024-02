Análise: preço do bitcoin enfrenta lateralidade com mercado em "compasso de espera"

O preço do bitcoin teve pouca volatilidade nas últimas semanas e o mercado parece ter entrado em compasso de espera. Enquanto algumas altcoins tem movimentos expressivos, o bitcoin segue trabalhando entre US$ 40 mil e U$$ 45 mil. Os mercados globais mostram um movimento de alta nas ações americanas, mas observamos os primeiros de sinais de fortalecimento do dólar.

O rendimento dos títulos de 10 anos também voltou a ganhar força, após as expectativas do mercado de corte de juros em março terem sido frustradas com falas de membros do Fed e um último Payroll com leitura acima das expectativas. As últimas notícias sobre o recorde no outflow dos mineradores por conta dos ETFs também podem exercer pressão sobre os criptoativos.

Apresentamos a análise técnica do S&P 500, DXY, bitcoin e Ethereum.

Análise Técnica – S&P 500

O S&P500 fechou quatro semanas consecutivas de alta e não apresenta sinais de correção. A tendência de curto e médio prazo é de alta, com cruzamento das médias móveis de 21 e 50 períodos, indicando dominância da ponta compradora.

O Índice de Força Relativa apresenta um sinal de divergência (preço com topos mais altos e indicador com topos mais baixos), indicando perda de momentum. O rompimento do topo em 4.840,0 acionou um novo pivô de alta, com projeções de Fibonacci em 5.140,0 (141,4%) e 5.300,0 (161,8%). O próximo suporte é a média móvel de 21 dias em 4.895,0.

Análise Técnica – DXY

O dólar global pode ter o segundo dia consecutivo de correção, após falhar em superar a resistência de 104,250 (topo de dezembro de 2023). A tendência de curto prazo continua sendo de alta, mas o movimento de recuperação iniciado na última sexta-feira fez com que os indicadores entrassem rapidamente em um patamar de "sobrecompra", sugerindo um possível recuo da moeda americana nos próximos dias.

A próxima faixa de suporte importante é a média móvel de 200 dias, em 103,600, região que pode apresentar alguma defesa por parte dos compradores. É importante mencionar que o leilão dos títulos americanos de 10 anos, às 15h, pode trazer um aumento na volatilidade e impactar os movimentos intradiários. As próximas resistências são 104,640 e 105,500.

Análise Técnica – Bitcoin

O gráfico semanal do bitcoin formou uma lateralidade na última semana. A tendência de médio prazo ainda é de alta, mas observamos uma perda de força. O Indicador de Força Relativa atingiu o patamar de sobrecompra e sugere que o preço pode estar “esticado”, sugerindo alguma correção.

É importante citar que essa correção pode vir também no “tempo”, com lateralidades desse tipo. A incerteza no cenário macro global pode ter impactado o price action dos principais ativos de risco. O topo em US$ 50 mil ainda é a principal resistência para as próximas semanas. O gráfico diário mostra uma contração de volatilidade e o bitcoin entrou em “compasso de espera”.

As médias móveis de 21 e 50 dias perderam inclinação e mostram indefinição de tendência no curto prazo. A tendência de médio prazo ainda é de alta e esperamos que o fundo em US$ 39.300 seja defendido pela ponta compradora. O Índice de Força Relativa em 50 indica um patamar neutro, confirmando a perda de momentum.

Análise Técnica – Ethereum

O Ethereum fez uma tentativa de recuperação, mas ainda passa por um cenário de lateralidade no curto prazo. O preço encontrou suporte no fundo em US$ 2.180 e formou uma sequência de máximas e mínimas mais altas que as anteriores. O fechamento do último pregão foi perto da sua máxima e o rompimento em US$ 2.400 pode acionar um novo pivô de alta, com objetivo no topo anterior em US$ 2.500.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok