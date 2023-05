Análise: bitcoin tem dificuldades em romper US$ 30 mil e pode ter correções mais profundas

Por Lucas Costa*

O bitcoin começou um movimento de correção, ainda que curto, enquanto os mercados globais permanecem lateralizados. O S&P 500 permanece lateral no curto prazo e cai ~1,47% no mês de maio. O dólar global encontrou suporte perto dos 101,000 e sobe ~0,93% neste mês.

Destacamos que as ações de tecnologia, que tem boa correlação com os criptoativos, têm segurado boa parte do mercado americano. Um exemplo disso é a performance relativa do Nasdaq em relação ao S&P 500, sinalizado pelo gráfico que compara as FAANGs em relação ao S&P 500 equal weight.

O S&P 500 permanece lateralizado no curto prazo, apesar do movimento de alta desde o início do ano de 2023. O preço segue formando fundos mais altos que os anteriores em 3.825,00 e a média móvel de 50 períodos tem cruzamento de alta com a média móvel de 200 períodos, indicando pressão compradora.

No gráfico diário, observamos dificuldade no rompimento do topo anterior em 4.150,00, que atua como resistência relevante. O estudo do comportamento do volume por nível de preço permite identificar que temos uma faixa intensa de negociação entre 4.130,00 e 4.200,00, representando alto interesse nesses níveis.

O bitcoin frustrou novamente o teste dos US$ 30 mil e os vendedores voltaram a ganhar força no curto prazo. No gráfico diário, temos uma tendência de alta, mas esperamos correções mais profundas, uma vez que já temos cruzamento de queda da média móvel de 21 e 50 períodos.

O preço tem encontrado dificuldade para ultrapassar a resistência dos US$ 30 mil, região que os vendedores voltaram a atuar. Destacamos que fechamentos abaixo dos US$ 27 mil podem provocar um aumento da pressão vendedora até os topos anteriores que foram rompidos em US$ 25 mil.

O gráfico de 60 minutos permite uma visão mais detalhada do price action recente e observamos uma tentativa de retomada dos compradores desde a última sexta-feira, 12. O preço formou um fundo mais alto em US$ 26,7 mil e a região pode ter alguma defesa nas próximas horas. Os topos anteriores são as principais resistências de uma possível tentativa de recuperação.

O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, permanece um pouco mais resiliente que o bitcoin, apesar de também ter cruzamento de queda das médias móveis de 21 e 50 períodos. No gráfico diário, o preço encontrou suporte em US$ 1,75 mil.

As correções podem se acentuar caso o preço falhe em trabalhar novamente acima das médias móveis de 21 e 50 períodos. O cenário de recuperação pode voltar a ganhar força com a superação do topo anterior em US$ 2,1 mil, com projeções de Fibonacci em US$ 2,49 mil (141,4%) e 2,7 mil (161,8%).

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

