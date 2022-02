Análise: bitcoin dá sinais positivos e pode voltar a atrair compradores

A paciência é sempre bem recompensada no mercado financeiro, em qualquer classe de ativos. O bitcoin subiu aproximadamente 11,90% na última semana e volta a superar os US$ 40 mil, enquanto os investidores se tornam mais otimistas pela recuperação dos mercados globais e melhora de sinais técnicos.

O gráfico diário mostra o preço conseguindo se sustentar acima da região de correção dos 76,4% do movimento de alta entre 20 de julho e 20 de outubro, que acompanhamos durante as últimas semanas para definição de retrações de Fibonacci. O nosso novo estudo tem por referência o rompimento da linha de tendência de baixa (vermelho), que acompanhava o movimento de queda, e sua superação sinaliza uma melhora de cenário para o principal criptoativo.

O preço trabalha acima da média móvel de 21 períodos e o Índice de Força Relativa está acima de 50, sinalizando pressão compradora. É importante que tenhamos a formação de um fundo mais alto que o anterior, acima dos US$ 37 mil, para formação de um pivô de alta. As próximas resistências são a média móvel de 200 períodos em US$ 49.195 e as retrações de Fibonacci em US$ 52.020 (61,8% de Fibonacci) e US$ 57.950 (76,4% de Fibonacci).

O cenário estratégico pro bitcoin melhorou bastante essa semana e a pressão compradora pode retornar ao criptoativo. O rompimento de linha de tendência acionou a compra de investidores mais agressivos e um novo teste dos US$ 40 mil pode ser um bom ponto de entrada, com uma melhor risco-retorno para quem estava esperando uma desaceleração das quedas recentes. O teste dos US$ 35,4 mil ainda é possível, mas a região ganhou mais força como suporte. As regiões de saída para operações de um prazo mais curto são as retrações superiores citadas (US$ 52.020 e US$ 57.950).

Ethereum (ETH/BTC)

O par ETH/BTC subiu aproximadamente 5% na semana passada e ficou lateralizado nos últimos três dias. O gráfico diário mostra a formação de uma linha de tendência de baixa, confirmando tendência de queda no curto prazo com topos e fundos descendentes.

Observamos a pernada de alta com fundo em 0,05930BTC e topo em 0,08865BTC, que pode ser usada para determinar as retrações de Fibonacci (região de correção baseadas em proporções de movimento). O preço testa a média móvel de 200 períodos em 0,07205BTC, que é a principal região de briga entre compradores e vendedores, sendo necessário um afastamento da mesma para uma melhor definição de cenário.

A recuperação do bitcoin pode contagiar o ânimo dos investidores no ether, mas ressaltamos a necessidade de ter mais cautela. O sinal de compra só é ativado com a superação da linha de tendência de baixa (vermelho), que reverte a tendência de curto prazo de baixa para alta.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

