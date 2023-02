Análise: após dados de emprego nos EUA, criptomoedas podem continuar subindo

Por Lucas Costa*

O mercado tem aumento do apetite ao risco na última semana e parece não se abalar tanto com os dados do último payroll, que mostrou uma criação de 517 mil novas vagas e um mercado de trabalho americano ainda apertado. As últimas falas do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, tem uma leve diminuição do tom hawkish, com a palavra “desinflação” sendo citada algumas vezes nos seus últimos pronunciamentos. O cenário de apetite ao risco traz um vento favorável às criptos e dá suporte para os movimentos recentes do bitcoin.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Polkadot e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

O S&P 500 subiu 0,37% essa semana e formou uma pequena lateralidade perto do 4.100,00. O índice norte-americano tem tendência de baixa no médio prazo, mas faz tentativa de reversão para alta no curto prazo. As médias móveis de 21 e 50 períodos tem cruzamento de alta e acreditamos em uma nova pernada de impulsão, caso o preço se mantenha acima do 4.150,00, com objetivo no topo de agosto de 2022 em 4.375,25.

O bitcoin perdeu força essa semana, mas o movimento de curto prazo ainda é de alta. A tentativa de reversão de tendência começou em novembro de 2022 e ganhou força conforme o mercado percebeu uma melhora no caso FTX.

No gráfico diário, temos cruzamento de alta entre a média móvel de 21 e 50 períodos, sinalizando aumento da pressão compradora. O rompimento do topo anterior pode acelerar o movimento até as próximas resistências em US$ 32.000.

O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, encontrou suporte na média móvel de 21 períodos, mas continua com tendência de alta no curto prazo. O movimento ainda está longe de reverter a queda de 2022, mas enxergamos um cenário de melhora. As próximas resistências são US$ 2.050,00.

Solana (SOL)

A Solana encontrou resistência na média móvel de 200 períodos em US$ 26,05 e falhou em dar continuidade na alta. O gráfico diário tem alinhamento das médias móveis de 21 e 50 períodos, sinalizando alta no curto prazo. A tendência de médio prazo ainda é de baixa, mas pode perder força caso o preço rompa o topo anterior em US$ 37,00.

Cardano (ADA)

A Cardano tem reversão de tendência de baixa para alta, mas falhou em fechar a semana com alta. A perda do suporte da média móvel de 21 períodos em US$ 0,37841 pode levar ao teste da média móvel de 50 períodos em US$ 0,32900. As próximas resistências são US$ 0,43858 (novembro de 2022) e US$ 0,52030 (setembro de 2022).

Polygon (MATIC)

A MATIC rompeu o topo anterior e pode ter um novo movimento de alta. A cripto tem alinhamento de médias móveis e formação de topos e fundos ascendentes, sinalizando aumento da pressão de compra. A sustentação acima dos US$ 1,3223 pode acionar um pivô de alta, com objetivos de Fibonacci em US$ 1,650 (141,4%) e 1,8500 (161,8%).

Polkadot (DOT)

Polkadot se aproxima de romper o topo de novembro de 2022 e acionar um novo pivô de alta. No gráfico diário, a tendência de curto prazo é de alta e o preço encontrou suporte na média móvel de 200 períodos. O rompimento dos US$ 7,20 pode acionar um novo pivô de alta, com objetivo em US$ 9,50.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

