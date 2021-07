Amazon: ‘Não, nós não planejamos aceitar bitcoin'

A Amazon foi à público na noite de segunda-feira, 26, e negou veementemente a declaração de um jornal britânico de que a gigante do e-commerce estaria planejando aceitar o bitcoin como um método de pagamento em sua plataforma até o final do ano. A empresa, entretanto, reforçou o interesse pelo setor de criptoativos e blockchain.

“Apesar de nosso interesse no espaço, a especulação que gira em torno de nossos planos para criptomoedas não é baseada em fatos”, um porta-voz da Amazon informou à Coindesk por e-mail. “Nós continuamos focados em explorar como isso seria visto pelos clientes ao comprar na Amazon”.

O City A.M., jornal distribuído gratuitamente nos metrôs de Londres, citou apenas uma fonte desconhecida na publicação realizada na segunda-feira. Entretanto, muitas pessoas citaram a notícia de pouca credibilidade como um dos fatores para recuperação do preço do bitcoin nos últimos dias.

Após a negativa da Amazon sobre as especulações, o preço do bitcoin começou a retrair do topo registrado na segunda-feira, e, no momento, luta para se manter acima dos 38 mil dólares.

Assim como o comentário do porta-voz sugere, a gigante do varejo está entendendo o funcionamento do ecossistema de criptoativos, apesar de os comunicados que estão surgindo sobre a empresa sejam exagerados.

Na semana passada, a companhia afirmou estar buscando candidatos para uma vaga de especialista em produtos de blockchain e criptomoedas.

Texto traduzido e republicado com autorização da Coindesk