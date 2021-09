Além do Axie Infinity: 10 games em blockchain para ganhar criptomoedas

O mercado mundial de games envolve cifras milionárias. Só em 2020, o faturamento foi maior do que os serviços de streaming e a indústria esportiva somados: foram 178 bilhões de dólares, um aumento de 23% na comparação com o ano anterior. E a fatia desse mercado que envolve a tecnologia blockchain é cada vez maior.

O crescimento dos games “play-to-earn”, categoria liderada pelo Axie Infinity, é inquestionável e tem como atrativo o fato de tornar lucrativo, para o jogador comum e não só para os profissionais, o hábito de se divertir jogando. Nesse tipo de game, os jogadores ganham criptomoedas, NFTs e outras regalias.

Quer conhecer alguns jogos em blockchain que têm conquistado cada vez mais espaço? Confira algumas sugestões:

Illuvium

Illuvium se apresenta como uma terra destruída de beleza e maravilha. O game convida a viajar pela vasta e variada paisagem caçando feras perigosas.

Os jogadores podem construir sua equipe, desafiar-se e superar seus oponentes.

Depois de caçar e caputar os mais de 100 monstros chamados de Illuvials, com diferentes afinidades, classes e habilidades, é possível batalhar nas Arenas ou negociá-los.

Este é um jogo de aventura RPG de mundo aberto construído na blockchain Ethereum. e o token é o ILV.

O jogo também informa: “Desfrute de uma nova era de NFTs graças à integração com Immutable X. Taxa zero para negociação peer-to-peer com transações instantâneas, enquanto você mantém a custódia de seus ativos com segurança.”

Com a crescente adoção de criptomoedas em games, incubadora e plataforma de lançamento ajuda jogadores a ganhar dinheir

My DeFi Pet

My DeFi Pet é um jogo de bichinhos, ou animais de estimação, que combina finanças descentralizadas (DeFi), itens colecionáveis ​​e sua própria personalidade.

É um game operado em rede compatível, incluindo Binance Smart Chain e KardiaChain.

O token DPET é a moeda principal do jogo, que é utilizada para negociação, comercialização, aprimoramento dos Pets e suas qualidades especiais, principalmente na primeira fase.

Gods Unchained

Gods Unchained não é um lançamento, mas tem crescido bastante.

A página oficial do jogo explica que “ao contrário de outros jogos grátis, Gods Unchained dá a você total propriedade sobre seus itens no jogo" e deixa claro que um dos objetivos da plataforma é permitir a negociação de coisas como skins, cartas e outros ítens — mercado que, apenas em 2019, movimentou 87 billhões de dólares dos jogadores, mas foi inteiramente para as lojas oficiais dos jogos, sem participação dos usuários. "Colete cartas raras, construa seu deck e venda cartas para outros jogadores”, diz a página do game.

O site também informa que este é um jogo criado por ex-engenheiros do Google e da Riot Games, financiado pelo maior investidor em jogos do mundo e liderado pelo ex-diretor de Jogos da MTG Arena.

Feito em parceria com a Nine Realms, GODS é o token ERC-20 nativo do universo Gods Unchained. É possível usar GODS para criar NFTs, comprar pacotes do mercado Gods Unchained e ganhar ainda mais recompensas em Immutable X.

Os tokens GODS também funciona como um token de governança e dá aos seus proprietários poder de voto, permitindo que os jogadores participem de propostas que influenciam o destino e o desenvolvimento do jogo.

Faraland

O Faraland se autodenomina como o maior jogo de guerra em blockchain. O site explica que o jogo é composto de itens colecionáveis digitais criados com a tecnologia blockchain.

Diz ainda que cada coleção é incomparável, genuína e varia em raridade. Para entender melhor, o jogo se passa no Faraland Universe, que tem muitas raças diferentes como humanos, orcs, anjos, demônios, draconatos, elfos e fadas que estão esperando que o usuário os descubra.

Vale lembrar que Faraland é um RPG multijogador com NFTs e que permite ao usuário se envolver na arena de combate e lucrar com as batalhas.

Mist

Quem entra no site do game Mist descobre a enorme quantidade de opções disponíveis no jogo: “Colete NFTs, lute contra monstros épicos e explore ambientes imersivos infinitos neste RPG de ação NFT baseado em blockchain e construído no Mist NFT Framework".

O universo do jogo se conecta ao token nativo Mist como a moeda oficial do game, permitindo que você invista e aposte tokens para tentar ganhar recompensas dentro e fora da plataforma.

Cryptopop

Quem jogar Cryptopop vai se lembrar do Candy Crush. Uma tela com muitos ícones de diferentes criptomoedas aparece e, ao juntar símbolos iguais, o jogador ganha pontos.

O game utiliza ether e popcoin como moedas oficiais e o jogador ganha ao participar do Trade, que é o mercado dentro do jogo, com negociação aberta entre jogadores.

No game, quanto mais símbolos iguais, mais pontos. Os objetivos mudam de acordo com cada fase. Ao passar de fase e limpar o cenário, o jogador ganha reconhecimentos dentro do jogo e quanto menos moedas tiver no final do game, maiores os seus bônus.

Upland

Upland se passa em um universo onde os participantes têm controle sobre compra e venda de imóveis virtuais, de acordo com a busca dos outros jogadores. A ideia é criar uma economia real interna.

A empresa do jogo utiliza o EOS, blockchain focado em contratos inteligentes lançado em 2018..

Bitcoin Bounce

No Bitcoin Bounce o jogador precisa controlar uma bola e fazê-la pingar nos espaços certos, evitando os buracos entre as plataformas, que por sua vez podem ser usadas para jogar a bola mais longe. O jogo premia o jogador de acordo com o avanço dele no game.

Ao avançar, ele passa a colecionar "THNDR Tickets", que podem ser trocados, em momentos específicos, por aplicativos que trabalham com bitcoin disponíveis no aparelho que estiver utilzando.

Alien Run

Alien Run coloca o jogador em um cenário simples e o objetivo, como o nome sugere — é só correr e pular.

O game pode ser usado apenas para diversão ou para ganhar bitcoins. Para chegar à criptomoeda, o jogador precisa atingir alguns objetivos, como passar um total de cinco fases.

Depois as cinco etapas, ele ganha uma recompensa do jogo, uma espécie de fragmento. Juntando essas recompensas, o jogador consegue trocar por bitcoin em fases seguintes.

Snook

O Snook é um conhecido jogo online que recompensa habilidades e persistência com NFTs. Baseado em navegador, faz com que os jogadores “reforcem” suas conquistas no jogo (por exemplo, traços, skins especiais) em NFTs, o que significa que eles podem monetizá-los.

Isso significa que quanto melhor o jogador for, mais raras serão suas conquistas e, portanto, mais valioso seu NFT se tornará.

Em outras palavras, uma vez que o valor NFT é proporcional à raridade e a raridade no Snook depende da habilidade do jogador, o que define o valor NFT são as capacidades do jogador e não a moda ou "hype" da tecnologia.

É assim que funciona: para jogar, os jogadores usam um token ERC-20 chamado SKILL. A criptomoeda é usada para cunhar seu personagem, que também é um NFT. Todos os tokens SKILL usados para cunhagem do personagem são queimados imediatamente e seu valor transferido para o NFT gerado. Os tokens também podem ser usados para recompensa de staking.

por Cointelegraph Brasil

