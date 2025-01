AiXBT: conheça o "influenciador" do mercado cripto que é um agente de IA

O mercado de criptomoedas é famoso por contar com inúmeros influenciadores, em especial no X, antigo Twitter, mas um em especial tem chamado a atenção. Trata-se de AiXBT e, como o estranho nome sugere, a figura está longe de ser um humano. Mesmo assim, ele já acumulou mais de 300 mil seguidores.

Na verdade, AiXBT é um agente de inteligência artificial. O termo ainda é novidade para muitos, mas promete ser uma tendência do mercado ao longo de 2025. Basicamente, os agentes são IAs que conseguem executar uma série de operações com um grau elevado de autonomia.

Os agentes de IA podem, por exemplo, realizar todo o planejamento de uma viagem, incluindo a compra de passagens e reserva de hotéis, ou então montar planilhas a partir de buscas na internet e até realizar transações ou investimentos, tudo sem precisar de comandos ou aprovações de humanos.

No caso do AiXBT, a autonomia gira em torno das suas publicações na rede social. O foco do agente é ser um influenciador do mercado de criptomoedas. Mas ele também ganhou uma criptomoeda meme própria que se aproveitou da popularidade do perfil para atrair investimentos.

A criptomoeda, que tem o mesmo nome do "influenciador", foi lançada no blockchain Solana e, no momento, conta com uma capitalização de mercado de mais de US$ 570 milhões, figurando entre as 200 maiores criptos do mercado semanas após o seu lançamento.

O AiXBT foi lançado por meio do protocolo Virtuals, que permite que usuários criem agentes de IA e criptomoedas correspondentes de forma mais simples e ágil. Na prática, ele se tornou um "garoto propaganda" do projeto, mostrando o que é possível criar em termos de agentes.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir

Críticas ao projeto

Até o momento, o perfil compartilha principalmente anúncios sobre movimentações no mercado cripto, mas também oferece perspectivas e até conselhos para usuários que interagem com o perfil. O que mais chama a atenção é que ele consegue fazer isso mantendo um tom semelhante a de influenciadores jovens do mercado.

Os criadores do projeto afirmam, ainda, que a criptomoeda ligada ao influenciador dará aos seus compradores acesso à AIXBT, uma plataforma que permite que os usuários façam análises sobre projetos no mercado cripto e a tração que eles estão ganhando entre investidores.

Por isso, o AiXBT funciona como um grande divulgador da plataforma, com uma estratégia de marketing incomum. Mesmo assim, é preciso adquirir cerca de US$ 312 mil no token para ter acesso ao serviço.

Além disso, há também quem aponte os riscos em torno da ideia. Interações com o "influenciador" mostraram que ele pode ser convencido a negar fatos ou então compartilhar afirmações incorretas apenas devido a um post anterior.

Haseeb Qureshi, que é executivo de um fundo de investimentos em cripto, afirmou que o influenciador é "apenas um chatbot com uma criptomoeda meme atrelada", criticando o projeto. Nesse sentido, o AiXBT pode ser um dos primeiros, mas está longe de ser o último ou o principal exemplo do potencial de conexão entre IA e cripto.