'Agora é um bom momento para comprar bitcoin', diz líder de gestora de US$ 1 trilhão

Dominic Rizzo, líder do portfólio global de tecnologia na T. Rowe Price, afirmou na última quarta-feira, 26, que o momento atual do bitcoin é favorável para investidores interessados em comprar a criptomoeda. A gestora é uma das maiores do mercado, com mais de US$ 1 trilhão em ativos sob gestão.

Rizzo associou o comportamento de preço do ativo ao de outras commodities, afirmando que essa é a forma como os investidores devem enxergá-lo. Além disso, ele avalia que o patamar atual de preço da criptomoeda abriu uma oportunidade de compra no mercado.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

"O bitcoin tem sido negociado em um preço muito próximo ao do seu custo médio de mineração. Então, se você pensar nele como uma commodity tradicional, esse é historicamente um momento muito bom para ter uma exposição ao ativo, quando ele está com um preço próximo ao custo de mineração", explicou.

O executivo destacou que, tradicionalmente, commodities minerais, como o ouro e a prata, costumam ter janelas de oportunidade de investimento quando há essa aproximação entre o preço do ativo e o custo para obtê-lo. O motivo é que, em geral, isso indica que o preço atingiu um mínimo do ciclo.

Depois disso, a tendência é que o ativo retome um movimento de alta e comece a valorizar. Por isso, investir em uma commodity nesse momento aumenta significativamente as chances de obter lucro com a operação. Rizzo acredita que o mesmo deve ocorrer com o bitcoin.

União entre blockchain e IA

Ao explicar sua visão sobre criptomoedas, o líder da T. Rowe Price disse que vê uma associação direta entre tecnologias como blockchain e inteligência artificial com o mundo dos pagamentos digitais e das fintechs, startups especializadas no mundo das finanças.

"O mundo está se tornando cada vez mais global, e estamos substituindo o dinheiro por meios de pagamento digitais. Então, eu acho que os pagamentos digitais realmente serão centrais para movermos dinheiro de forma mais barata, dando uma abordagem centrada no software em áreas que tradicionalmente não têm essa centralidade", disse.

Rizzo comentou que isso envolverá a incorporação da tecnologia blockchain e o uso de criptomoedas. A partir desa tese, ele defendeu que é importante que investidores tenham exposições a ações do setor, citando as da Coinbase e da Robinhood como exemplos.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok