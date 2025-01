Corretora Crypto.com anuncia que vai deixar de oferecer stablecoin USDT para investidores

A corretora de criptomoedas Crypto.com, uma das maiores do mercado, anunciou na última terça-feira, 28, que vai suspender serviços de negociação para seus clientes envolvendo diversas stablecoins. Entre elas está a USDT, da Tether, que é a maior do segmento atualmente.

De acordo com a empresa, as stablecoins USDT, PYUSD, do PayPal e Pax Dollar e as criptomoedas Staked Ether e Staked SOL não serão mais oferecidas para negociação para os seus clientes. A corretora alega que a retirada envolve uma adequação às novas regras da União Europeia.

O bloco aprovou o MiCA, um arcabouço regulatório voltado para os ativos digitais, e o conjunto de regras deve entrar em vigor nos países que compõem o bloco nos próximos meses. As stablecoins foram alvo de um conjunto específico de regras para que possam ser oferecidas a investidores europeus.

Segundo a Crypto.com, as stablecoins e outras criptomoedas que não serão mais oferecidas para seus clientes não estão de acordo com as regras estabelecidas pelo MiCA. A retirada desses ativo é necessária para que a própria exchange possa operar no mercado europeu.

Na semana passada, os reguladores europeus enviaram um comunicado pedindo que as corretoras de criptomoedas garantam o cumprimento com o MiCA até o final de março para evitar possíveis punições por violações da lei, destacando a necessidade de encerrar ofertas de stablecoins que não foram autorizadas pelos reguladores.

Apesar da USDT ser a maior stablecoin pareada ao dólar do mundo, sendo responsável por quase dois terços de todo o valor do segmento, a sua emissora, a Tether, ainda não obteve uma licença dos reguladores para atuar no mercado europeu. Com isso, o ativo tem sido retirado de muitas corretoras.

USDT perde espaço no mercado

Recentemente, a USDT registrou a maior perda de mercado desde novembro de 2022, quando ocorreu a falência da corretora de criptomoedas FTX. A falência da FTX resultou em uma perda de capitalização de mercado da USDT de 5,7%.

A stablecoin foi capaz de se recuperar e, entre 2023 e 2024, expandiu sua fatia de mercado, principalmente após o fim da BUSD e da perda momentânea de paridade da USDC no início de 2023.

Em 30 de dezembro, porém, ela registrou uma perda de capitalização de 1,2%, ou mais de US$ 1 bilhão. O número pode parecer pequeno, mas foi o pior desempenho do ativo em mais de dois anos. Para especialistas, a queda reflete principalmente os efeitos da nova lei da União Europeia, prejudicando a disponibilidade do ativo para investidores.