MicroStrategy compra mais R$ 7 bilhões em bitcoin e reforça posição de maior detentora do ativo

A MicroStrategy revelou nesta semana que adquiriu mais 25.250 unidades de bitcoin ao longo do primeiro trimestre de 2024, um total equivalente a mais de R$ 7,8 bilhões, considerando a cotação atual do ativo. Com as aquisições, a empresa manteve sua posição como a maior detentora institucional da criptomoeda.

Os dados fazem parte do balanço trimestral da companhia, que registrou uma queda de receita na comparação com o mesmo período de 2023. Ao mesmo tempo, os investimentos na criptomoeda cresceram, com um preço médio de compra de US$ 65.232 por unidade nos últimos três meses.

Ao todo, a MicroStrategy possui agora 214.278 unidades de bitcoin, ou cerca de US$ 7,53 bilhões e com um preço médio de aquisição de US$ 35.164 por unidade. A empresa possui mais de US$ 2 bilhões em lucros com as compras, considerando a valorização da criptomoeda.

Phong Le, CEO da MicroStrategy, pontuou que o primeiro trimestre de 2024 configurou o 14º seguido de aquisições da criptomoeda, que são usadas como um ativo de reserva de valor pela empresa. Ele afirmou que a empresa "segue comprometida com o desenvolvimento da rede Bitcoin".

"Acreditamos que a combinação de nossa estrutura operacional, estratégia de bitcoin e foco em inovação tecnológica proporciona uma oportunidade única de criação de valor para nossos acionistas", disse o executivo.

Segundo Le, "no acumulado do ano, o preço do bitcoin valorizou significativamente, estimulado principalmente pela aprovação dos produtos negociados em bolsa de bitcoin à vista, o que aumentou a demanda institucional e resultou em maior clareza regulatória".

Nos últimos meses, a empresa tem competido com a BlackRock pelo título de maior investidora institucional da criptomoeda. No caso da gestora, porém, os investimentos no ativo refletem o funcionamento do seu ETF de bitcoin, que segue acumulando investimentos bilionários.

