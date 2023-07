Ações da Coinbase e MicroStrategy disparam após BlackRock reformular pedido de ETF de bitcoin

As ações da Coinbase e da MicroStrategy dispararam nesta segunda-feira, 3, após o otimismo do mercado com as criptomoedas ser renovado pela reformulação dos pedidos de ETF de bitcoin à vista das gestoras BlackRock, Fidelity, WisdomTree, VanEck e Invesco para a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês).

Apontada como a responsável pelo compartilhamento de vigilância do ETF da BlackRock no novo pedido, a Coinbase viu suas ações dispararem. Em apenas um dia, as ações da COIN subiram 11,71%, segundo dados do Yahoo Finance.

Coinbase (COIN)

As ações da única corretora de criptomoedas listada em bolsa já vinham se beneficiando do otimismo gerado pelo interesse dos gigantes do mercado financeiro em oferecer um ETF de bitcoin à vista ainda inédito nos Estados Unidos. A empresa, no entanto, enfrenta um processo da SEC no país por “oferecer a negociação de valores mobiliários não registrados”.

Nos últimos cinco dias, as ações da COIN já subiram 25,46% e ao longo de 2023, a alta acumulada é de 137,89%, segundo dados do Yahoo Finance.

MicroStrategy (MSTR)

Além da Coinbase, as ações da MicroStrategy também dispararam. A empresa é conhecida por utilizar o investimento em bitcoin como estratégia de tesouraria. Sob o comando de Michael Saylor, a MicroStrategy se tornou a empresa listada em bolsa que mais investe em bitcoin, com um total de 152.333 BTC, o equivalente a aproximadamente R$ 22,6 bilhões.

No último ano, Saylor deixou o cargo de CEO da MicroStrategy para focar apenas no investimento em bitcoin.

Agora, as ações da MSTR sobem 10,34% nesta segunda-feira, 3. Nos últimos cinco dias, a alta é de 21,10%, segundo dados do Yahoo Finance.

Desde abril deste ano, o investimento da MicroStrategy em bitcoin voltou para o verde. O preço médio de cada unidade de bitcoin da empresa é de US$ 26,66 mil e a criptomoeda está cotada a US$ 31.052 no momento. A principal criptomoeda também subiu com a notícia de que os gigantes do mercado financeiro não vão desistir tão fácil de suas movimentações no setor, com alta de 1,2% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap.

O retorno do otimismo para o mercado também fez com que as ações da MicroStrategy acumulassem alta de 160,54% no ano, segundo dados do Yahoo Finance.

No último dia 29 de junho, a MicroStrategy fez o seu maior aporte em bitcoin desde 2021, comprando 12.333 BTC.

